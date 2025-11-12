La Capital | Policiales | juez federal

Allanamiento en el despacho de un juez federal de Rosario investigado por abuso de autoridad

Secuestraron documentación, su celular y computadoras. Está sospechado de haber autorizado, con una medida judicial, que una empresa del financista Fernando Whpei compre u$S10 millones al cambio oficial, mientras regía el cepo cambiario.

12 de noviembre 2025 · 14:30hs
Un juez federal de Rosario es investigado por presunto abuso de autoridad y en ese marco este miércoles se realizaron allanamientos en su despacho de Entre Ríos al 700. Se trata de Gastón Salmain, titular del Juzgado Federal Nº 1, a quien le secuestraron documentación, su celular y computadoras.

El juez Salmain, a la vez, está sospechado en otra causa de haber permitido, con una medida judicial, que una empresa del financista Fernando Whpei compre 10 millones de dólares al valor oficial en diciembre de 2023 cuando había cepo cambiario. Se cree que el empresario, al vender los dólares en el mercado informal, pudo ganar cerca de dos millones de dólares.

Por los allanamientos en su despacho interviene el fiscal general con funciones de coordinador de la Fiscalía de Distrito Rosario, Javier Arzubi Calvo, los fiscales coadyuvantes Soledad García, Andrés Montefeltro y María Virginia Sosa, de la Unidad Fiscal Rosario. También colaboran Sergio Rodríguez, titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA) de la Procuración General de la Nación (PGN), y el auxiliar fiscal de la misma dependencia, Esteban Venditti.

Las medidas fueron autorizadas en audiencia celebrada hoy por el juez de garantías Román Pablo Lanzón. Comprenden el allanamiento del despacho de Entre Ríos al 700, secuestro de documentación relacionada con el caso, computadoras, la requisa personal, y el secuestro del teléfono personal del juez.

