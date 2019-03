"Todo lo que declararones mentira"

"Estamos indignados con lo que declararon. Tuvieron el cinismo de pedir perdón cuando todo lo que declararon es mentira", dijo Analía, una cuñada de Ezequiel Sosa presente en la audiencia. El crimen convirtió en un escenario de tensión la zona Unión y Uriarte, donde el padre de los acusados atendía un negocio atacado tras el hecho, lo que desató una represión policial con balas de goma. El padre de los policías pidió custodia y, según el defensor de sus hijos, luego se fue del barrio.

"Ezequiel no estuvo preso en Piñero ni en libertad condicional como dijeron. Cayó en un allanamiento donde le incautaron un arma a un cuñado y detuvieron a todos los que estaban en la casa. El no tenía antecedentes, lo liberaron a los tres meses", dijeron familiares de Sosa que pretenden constituirse como querellantes con el patrocinio de los abogados Carlos Varela y Adrián Martínez.

Sobre los dichos de Franco Villarroel, agregaron: "No es sincero, pidió perdón sólo para alivianar su situación. No lo aceptamos, no mostró arrepentimiento".