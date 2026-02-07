Otro gol de Ignacio Ovando, el pibe que se gana un lugar en la zaga de Central con récord

El juvenil canalla abrió la cuenta en Mar del Plata ante Aldosivi y ya deja de ser una sorpresa. El defensor se afianza como titular

Ignacio Ovando martilló el perfecto centro de Ángel Di María y abrió la cuenta rápido para Central ante Aldosivi.

La lesión de Carlos Quintana, la prolongada ausencia de Facundo Mallo, la lesión de Juan Giménez, los problemas de Juan Cruz Komar. Ante todos esos problemas en la zaga central canalla, apareció un pibe para solucionar problemas: Ignacio Ovando . Que no solo defiende, sino que juega y además hace goles. Como ante Aldosivi .

Ovando es sin dudas la más grata sorpresa de los últimos tiempos en Central. Apareció como suele pasar, cuando los jugadores titulares tienen dificultades, pero la oportunidad no la desaprovechó en absoluto.

De solo 18 años, lleva nueve partidos desde que Ariel Holan lo hizo debutar en el Gigante de Arroyito, el 5 de octubre de 2025, en la victoria ante River por 2 a 1. De esos encuentros, 6 fueron de titular, un síntoma de la confianza que le depositó el anterior entrenador y ahora el nuevo.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/SC_ESPN/status/2020227732328661427&partner=&hide_thread=false ¡CENTRAZO Y GOL! Preciso córner de Di María a la cabeza de Ovando para el rápido 1-0 parcial de Rosario Central sobre Aldosivi.



ESPN Premium | Suscribite al Pack Fútbol en https://t.co/7jYILYACXi pic.twitter.com/7jGrjyv35X — SportsCenter (@SC_ESPN) February 7, 2026

La misma fórmula del gol para Ignacio Ovando

Ya había marcado su primer gol ante Instituto, también de visitante en el segundo encuentro en primera, cuando entró por Komar y gritó con todo el 3 a 1. El centro, de un tiro libre, había sido de Ángel Di María, desde la derecha.

Y ahora, ante Aldosivi, la fórmula se repitió y de entrada. A los 3 minutos llegó el córner de Angelito desde la derecha y el testazo limpito de Ovando, que antes de entrar tocó el palo derecho del exarquero canalla, Axel Werner.

Ovando se mostró como un zaguero con muy buen pie, que apuesta a salir jugando con la confianza necesaria pese a su corta edad, y a eso le agrega peligrosidad en el área de enfrente. Además cuenta con lo más importante, ubicuidad para defender que es su primera tarea.

Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/deportes24ar/status/1984442540645331451&partner=&hide_thread=false ASISTENCIA de DI MARÍA y GOL de IGNACIO OVANDO para el 3-1 FINAL de ROSARIO CENTRAL a Instituto.pic.twitter.com/WyjlTNKzQT — Deportes 24 - Argentina (@deportes24ar) November 1, 2025

El récord del juvenil de Gualeguaychú

Ovando nació el 29 de junio de 2007. Por lo cual jugó ante Aldosivi con 6.798 días de vida (18 años, 7 meses y 8 días). En este partido marcó su segundo gol en primera en tan solo 9 partidos). Y el juvenil oriundo de Gualeguaychú se convirtió en el defensor de Central más joven en marcar sus primeros dos goles en primera.

Este récord estaba en poder de Germán Rivarola, quien anotó su segundo tanto en Central con 6.811 días de vida (18 años, 7 meses y 21 días).

Es decir que Pirulo tenía al momento de su segundo festejo 13 días más Ovando y era además su partido número 13. Rivarola nació en Santa Eufemia, Córdoba, el 18 de abril de 1979.

Su primer gol fue 18 de mayo de 1997 (fecha 13 del Clausura 1997) ante Gimnasia de La Plata (L) 3-3 y es el más joven de un defensor en la historia canalla. Y el segundo el 10 de diciembre de 1997 (capítulo 17 del Apertura 1997) contra Estudiantes (V) 4-0.

Ahora Ovando lo superó considerando los dos primeros dos goles. Nadie como el zaguero titular canalla en la historia.