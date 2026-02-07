Argentino tuvo otro ensayo futbolístico y piensa en ser protagonista en la Primera C

Política
El ocurrente contraataque de un rosarino a la Oficina de Respuestas Oficial del gobierno nacional
Policiales
Secuestraron 13 kilos de cocaína en plena calle que estaban escondidos en dos secarropas
La ciudad
El tiempo en Rosario: las lluvias se alejan y vuelve el calor, pero no por mucho tiempo
Información General
Ian Moche a Lilia Lemoine: "No guardo rencor porque se puede equivocar"
POLICIALES
Un juez federal de Rosario imputado por corrupción manejará tres juzgados
La Ciudad
Zona norte: un hombre murió atropellado cuando cruzaba bulevar Rondeau
Policiales
Ladrones rosarinos asaltaban casas del sur provincial: tres detenidos y botines recuperados
La Ciudad
Encontraron a una mujer que había desaparecido en la zona oeste rosarina
Policiales
"Somos una gestión pro policía": las medidas del gobierno para las fuerzas de seguridad
Política
El "chivo" de Carolina Losada en medio de la polémica por la ropa importada
Ovación
Juegos Olímpicos de Invierno: escándalo por supuesto agrandamiento de pene de esquiadores
Zoom
Taylor Swift lanzó el videoclip de "Opalite" y sorprendió con un guiño a la Argentina
LA CIUDAD
Agua potable: anuncian la renovación de cañerías en el casco histórico de Rosario
Policiales
Pago semanal en dólares o balas: denuncian un intento de extorsión en la zona sur
La Ciudad
Tras un viernes de alerta amarillo en Rosario, cómo estará el tiempo el fin de semana
Zoom
Una argentina hizo historia en Pasapalabra España: ganó 2,7 millones de euros
Policiales
Robo violento: fue a comprar un celular, lo balearon y le quitaron la moto
Información General
Paro de colectivos en Buenos Aires: qué pasa en Rosario
La Ciudad
Una causa social y solidaria enciende la expectativa de un torneo de vóley en Rosario
Política
Ley penal juvenil: suben un año la edad de punibilidad y acuerdan la hoja de ruta