Argentino tuvo otro ensayo futbolístico y piensa en ser protagonista en la Primera C

El Salaíto se midió en dos cotejos contra Provincial de Salto Grande, donde empató el primero y ganó el segundo.

7 de febrero 2026 · 17:27hs
Argentino sigue con su puesta a punto para jugar en la Primera C.

Argentino sigue con su puesta a punto para jugar en la Primera C.

Argentino realizó su segundo amistoso frente a Provincial de Salto Grande, para cerrar la tercera semana de preparación. Se disputaron dos tiempos de 35 minutos, dónde José Previti alternó jugadores buscando llegar de la mejor forma al inicio del torneo.

En el primer partido igualaron 0 a 0. Los salaítos salieron a la cancha con Franco Puppo; Bruno Cabrera, Luciano Cáceres, Juan Ignacio Braña; Valles, Lautaro Pino, Dago Sánchez Palencia, Leonardo Bismark Gómez, Julián Andrada; Eduardo Moreyra y Milton Gastón Espíndola.

Mientras que en el segundo partido Argentino se impuso por 1 a 0 con tanto de Facundo Arrona. Formó con: Fabricio Manduca; Brandon Fontana, Joaquín Cejas, Bueno; Carlos Raga Córdoba, Juan Cruz Cisneros Cisneros, Manuel Correa Medina, Juan Palacín Ramírez, René González; Agustín Carasatorre y Facundo Aronna. Luego ingresaron: Francisco Olivera, Rodrigo González, Franco Peralta Bravo y Torres.

El primer ensayo de Argentino

Este fue el segundo ensayo de Argentino. El primero fue el pasado 31 de enero contra General San Martín que participa en la Liga Sanlorensina de fútbol. Se jugaron dos cotejos de dos tiempos de 30' cada uno. En el primero los de Barrio Sarmiento ganaron 7 a 1 con tantos de Albornoz (2), Espíndola (2), Camos, Celes y Palacín.

Las nuevas incorporaciones del Sala

Vale destacar que en el transcurso de la semana Argentino cerró las incorporaciones del arquero Franco Puppo, del defensor Luciano Cáceres con pasado en Teodelina FC y el regreso del delantero Nicolás Heiz.

