Coca-Cola Andina: apuesta por la economía circular en los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026

La compañía hidrató a más de 4.000 atletas y desplegó activaciones en los Fan Fest. Además, llevó una propuesta de sustentabilidad a organizaciones sociales y cooperativas locales.

Santa Fe, octubre de 2026 . – Del 12 al 26 de septiembre, Rosario, Santa Fe y Rafaela fueron escenario de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026 , que reunieron a más de 4.000 atletas de 15 países y convocaron a 3,5 millones de personas, convirtiéndose en la edición más convocante de la historia.

En este marco, Coca-Cola Andina Argentina acompañó el evento con hidratación para los deportistas, activaciones de sus marcas y propuestas abiertas a toda la comunidad.

Durante los Juegos, la compañía hidrató a los más de 4.000 atletas con Powerade y Bonaqua y desplegó una operación que incluyó la instalación de 180 equipos de frío en las Villas Olímpicas, foodparks y espacios de la organización.

Además, Coca-Cola Andina estuvo presente en los Fan Fest de Rosario, Santa Fe y Rafaela, donde desarrolló experiencias de marca y ofreció degustaciones de su nueva Powerade Zero.

La sustentabilidad como protagonista

Entre las propuestas de la compañía, la activación de sustentabilidad convirtió la economía circular en una experiencia participativa. En el Fan Fest del Parque Independencia, en Rosario, visitantes de todas las edades pudieron participar de charlas, juegos y experiencias de reciclaje junto a cooperativas y organizaciones sociales locales.

Más de 3.000 personas participaron de las charlas de sustentabilidad, mientras que las recicletas, bicicletas especialmente adaptadas para triturar tapitas plásticas, se convirtieron en uno de los grandes atractivos de la propuesta, con una estimación de más de un millón de interacciones durante los Juegos.

El material recuperado será posteriormente transformado en madera plástica, mostrando de manera concreta cómo un residuo puede convertirse en materia prima para nuevos productos.

La experiencia contó con la participación de Programa Espuma, TAU, El Galpón de los Sueños y Luchadores 1° de Mayo, cuatro organizaciones de la economía social de Rosario que compartieron con el público sus experiencias en recuperación y valorización de residuos.

También hubo espacio para la innovación y la participación juvenil junto a PAKOVA, asociación civil integrada por jóvenes de Villa Banana, que desarrolló juegos digitales sobre separación de residuos y economía circular. Además, junto a Programa Espuma, se elaboraron jabones con forma de botella de Coca-Cola a partir de aceite de cocina recuperado, que fueron entregados como obsequio a los visitantes.

“Acompañar un evento de esta magnitud implica estar presentes en cada momento: desde garantizar la hidratación de los atletas que son protagonistas de esta celebración deportiva hasta generar experiencias para quienes se acercan a disfrutarla. Para Coca-Cola Andina, también es una oportunidad para estar cerca de las comunidades, construir alianzas y llevar nuestros compromisos de sustentabilidad a espacios donde podemos involucrar a muchísimas personas. En estos Juegos quisimos que ambas cosas sucedieran: acompañar al deporte y, al mismo tiempo, generar conciencia y mostrar de manera concreta cómo la economía circular puede convertirse en oportunidades para las comunidades”, señaló Enrique Pérez Estévez, Gerente de Asuntos Públicos, Comunicación y Sustentabilidad de Coca-Cola Andina Argentina.

Así, Coca-Cola Andina formó parte de los Juegos Suramericanos Santa Fe 2026, acompañando a sus protagonistas, conectando con la comunidad y llevando una experiencia de sustentabilidad que puso en valor el trabajo local, la economía circular y la participación de las personas.