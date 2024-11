Sofía Delgado: la búsqueda, la recompensa, el auto, las detenciones y hallazgo del cuerpo

El lunes 4 de noviembre, la Fiscalía Regional 2 emitió un comunicado a través de sus redes sociales para pedir ayuda en la búsqueda de la joven. "Sofía mide 1,70, tiene tez blanca, pelo lacio negro, ojos verdes, un tatuaje en el cuello que dice "Hustle" y varios tatuajes más en brazos y piernas. La chica fue vista por última vez la semana pasada, cuando salió de su casa de Francia al 500, en la localidad de San Lorenzo", se precisó en aquel momento.

Embed - https://publish.twitter.com/oembed?url=https://x.com/fiscaliareg2/status/1853480460141138048?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1853480460141138048%7Ctwgr%5E610de6deb2bd01455fdc09585e92bb9b40571235%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.lacapital.com.ar%2Fla-region%2Famigas-una-joven-desaparecida-san-lorenzo-realizan-una-volanteada-rosario-n10162737.html&partner=&hide_thread=false #BusquedaParadero | Se solicita dar con el paradero de Ángela Sofía Delgado (20), 1,70mts, tez blanca, pelo lacio negro, ojos verdes, con tatuaje en el cuello que dice “Hustle”, tatuajes en brazos y piernas. Falta de su hogar en San Lorenzo.

Llamar al 911 o vía redes de Fiscalía. pic.twitter.com/6J5XJd15iz — Fiscalía Regional 2 · MPA (@fiscaliareg2) November 4, 2024

Carlos Ortigoza, fiscal a cargo de la investigación, precisó en rueda de prensa: "Lo único que sabemos es que pidió un servicio de delivery en su casa, que sus hermanas la vieron por última vez a las 21.30 horas, y que cuando una de ellas se levantó a las 3 am Sofía ya no estaba más y se había llevado la única llave de la casa dejando a todos encerrados". El teléfono celular, que ella llevó, se encontraba apagado desde entonces. No obstante en la casa había dejado sus documentos, el cargador del celular y todas sus pertenencias.

Con respecto a la revisión de las cámaras con el objetivo de rastrear el recorrido de Sofía al abandonar su casa, Ortigoza mencionó en las imágenes con las que contaban -entregadas por la Municipalidad de San Lorenzo- no la registraban a ella.

Una manifestación en San Lorenzo

Una semana después de la desaparición de Sofía Delgado, su familia y sus amigos realizaron una movilización para reclamar su paradero.

Se manifestaron en la esquina sanlorencina de avenida San Martín y bulevar Urquiza, punto neurálgico de la ciudad. “Estamos haciendo esto para que se vea por todos lados que la estamos buscando. Se fue sin avisar y no volvió nunca más. Estamos preocupadísimos”, dijo Agustín Delgado, el hermano de Sofía, según publicaron medios locales.

"Lo que nosotros entendimos es que, a la hora de su desaparición, ella había ido al quiosco que queda a dos cuadras de su casa a comprar unas cosas dulces y volvía. Eso le dijo a mi hermano y eso es lo que sabemos hasta ahora", mencionó Priscila, la cuñada de Sofía. Agregó que "antes le había mandado un mensaje a mi hermano, que es su pareja, y a partir de ese horario deja de contestar el teléfono y desde las 7 de la mañana del día siguiente el celular se encuentra apagado". Aportó: "También dejó a su hermana encerrada porque se llevó la única copia de la llave de la casa, y eso nos hace descartar la teoría de un escape".

Una volanteada en Rosario

A medida que pasaban los días y no llegaban noticias de Sofía Delgado, se intensificaba la angustia de sus allegados.

Con la intención de ampliar la búsqueda, un grupo de amigas de la joven de 20 años convocó por redes sociales a realizar una pegatina y volanteada de carteles con la cara de Sofía por el centro de Rosario.

Los rosarinos que caminen por el centro de la ciudad pueden todavía ver la imagen de Sofía, con datos de la búsqueda y los teléfonos para aportar datos.

La angustia de la mamá de Sofía

"Cada día que pasa va empeorando, la angustia solo crece", dijo Claudina la mamá de Sofía, cuando se cumplieron 12 días de su desaparición. "No hay palabras para describir lo que siento", dijo su madre a La Capital. "Estamos desesperados", sostuvo.

Si bien la mujer destacó el trabajo del fiscal de la causa, dijo que ya iban "muchos días" y que, debido a la falta de personal en Fiscalía, sentía que el caso avanzaba a velocidad de "caracol".

A la hora de destacar una posible hipótesis sobre el caso, Claudina subrayó que no descartaban ninguna hipótesis. "No llegamos a ninguna conclusión. Por eso hablamos con el fiscal. Hay que actuar sobre lo que tenemos, y lo que tenemos es nada o muy poco”, se lamentó.

“Sofía, si estás viendo esto, da una señal, mandá un video. Por favor, mandá una señal. Te estamos esperando. Todo el tiempo te estamos esperando. Si donde está me escucha, que por favor me dé un indicio de que está viva", pidió en aquel momento la madre a Sofia con la esperanza de que el mensaje le llegara a la joven.

Recompensa de 5 millones de pesos

El Ministerio de Seguridad de Santa Fe aplicó una serie de medidas para reforzar la búsqueda, incluso una recompensa de 5 millones de pesos para quienes aportaran datos útiles a la investigación de la desaparición de Sofía Delgado.

También se habilitó un número telefónico en funcionamiento las 24 horas para aportar información de manera anónima 0800-444-3583. Además, instruyó a formar una brigada especial de la PDI dedicada exclusivamente a encontrar a Sofía Delgado.

En una reunión encabezada por el ministro Pablo Cococcioni, funcionarios le confirmaron a familiares de Sofía Delgado las distintas acciones a emplear para brindar más y mejores herramientas para los investigadores del Ministerio Público de la Acusación y el fiscal Carlos Ortigoza.

Las hipótesis tras la desaparición

Desde el comienzo de la investigación, la fiscalía aseguró que no destartaba ninguna hipótesis.

El fiscal Ortigoza mencionó hace algunos días que la joven tenía una personalidad psicológicamente vulnerable, y que tampoco descartaban la posibilidad de un secuestro. "La única manera que podríamos llegar a ese dato es sabiendo si estaba en contacto con gente que no conocía, y viendo si organizó un encuentro. Y eso aún no lo tenemos" añadió.

Por otro lado, Ortigoza dijo que si bien no pueden desechar la teoría de que su pareja, Lázaro Romeo, se encuentre implicado por el momento no había ningún motivo para sospechar del joven. "Le tomé entrevistas personalmente e incluso él se encontraba en otro lugar cuando la muchacha desapareció", dijo el fiscal.

Por su parte, la abogada de la familia Delgado, Noelia Borletto, lamentó en LT8 la falta de novedades y disipó dudas sobre pistas aportadas. “Fueron corroboradas por fiscalía y dieron resultados negativos”. Uno de los tantos mensajes recibidos indicaba un posible secuestro de la joven y pedido de recompensa, pero fue rápidamente descartado por los investigadores.

La letrada aseguró que Sofía Delgado “estaba atravesando situaciones complicadas intrafamiliares”, pero aclaró: “Lo más prudente es barajar todas las posibilidades porque no hay nada concreto”.

De todas formas, destacó el operativo desplegado, la solicitud de cámaras públicas y privadas de San Lorenzo y el pedido de informes, así como también la notificación de todas las fuerzas de seguridad, provinciales y nacionales. "El operativo es amplio. El fiscal dio órdenes a la fuerzas federales, a Prefectura. Nosotros pedimos que la búsqueda sea más intensiva, no solo la costa, sino también en el río y en frente en la isla. Pedimos cámaras de peajes, de accesos a autopistas e informes y relevamiento de cámaras publicas y privadas que fueron aportadas a las causas", sumó.

Dos detenidos en Pergamino

El 12 de noviembre, un hombre de 34 años y una mujer de 29 fueron detenidos en la ciudad bonaerense de Pergamino en un allanamiento realizado en el marco de la investigación sobre el paradero de Sofía Delgado.

Los voceros judicales consultados identificaron a los detenidos por sus iniciales A.B., de 34 años, y M.L., de 29. En tanto, respecto de las sospechas por las que fueron arrestados señalaron que sus roles o participaciones en la trama de esta desaparición serán preservados para el momento de la audiencia, todavía sin fecha fijada.

Los sospechosos cayeron en el marco de cuatro allanamientos realizados desde la noche del lunes por efectivos de la Policía de Investigaciones (PDI) con perros rastreadores de la Dirección General de Bomberos de Santa Fe en domicilios de San Lorenzo, Puerto San Martín y Pergamino.

Sobre el operativo trascendió una requisa en Hipólito Yrigoyen al 2700 de San Lorenzo donde uno de los canes detectó, en una especie de depósito superior en un baño de la casa, ropa envuelta en sábanas. Ese bulto, de acuerdo a fuentes cercanas a la investigación, contenía una campera blanca y negra, así como sábanas con manchas que podrían ser de rastros biológicos o de sangre.

El allanamiento en Timbúes

La investigación por la búsqueda de la joven de San Lorenzo derivó en la tarde del 13 de noviembre en otro allanamiento en una casa ubicada en la localidad de Timbúes.

Se trata de un inmueble que había alquilado A.B., uno de los detenidos por esta causa, pero en la que no vivía. Sin embargo, la medida judicial no dio resultados positivos y no se hallaron rastros de la mujer.

>> Leer más: Habló la mamá de Sofía, la joven desaparecida en San Lorenzo: "Estamos desesperados"

El procedimiento se realizó en una vivienda ubicada en 17 de Noviembre entre Quinquela Martín y Santos Vega de esa pequeña localidad ubicada a unos 40 kilómetros al norte de Rosario.

El auto frente a la casa de Sofía

En el marco de la investigación por la desaparición de la joven Sofía Delgado, el fiscal Ortigoza ordenó también el secuestro de un automóvil Peugeot 308 de color gris que presenta similares características al observado en imágenes captadas por cámaras de vigilancia frente al domicilio de la mujer.

El vehículo fue hallado en un taller mecánico ubicado en Corrientes al 100, en el barrio San Sebastián de Puerto General San Martín y pertenecería a uno de los sospechosos detenidos.

Otro detenido en San Lorenzo

El 14 de noviembre, una tercera persona fue detenida en el marco de la causa que investiga la desaparición de Sofía Delgado.

La detención de la persona identificada como B.N. se dio en Entre Ríos al 1300 de la localidad de San Lorenzo, en el marco de una serie de allanamientos que se realizaron en esa ciudad y en Puerto San Martin. Los operativos se dieron en viviendas y en un galpón. Intervinieron Policía de Investigaciones (PDI) y agrupaciones de la Policía provincial.

También se incautó un teléfono celular y otros elementos considerados importantes para la causa judicial.

Los dos últimos detenidos

Voceros del MPA indicaron que durante de la noche del jueves y la madrugada de este viernes se realizaron 5 allanamientos dispuestos por el fiscal de San Lorenzo Carlos Ortigoza. Los procedimientos llevados adelante por personal policial de la Unidad Regional XVII y por la brigada canina K9 en búsqueda de rastros de Sofía se realizaron en Entre Ríos al 1200, H. Rippa al 1900 y en 3 de Febrero al 3000, todos de San Lorenzo, y en Corrientes al 100 y Eva Perón al 1100, de Puerto San Martin.

En esos procedimientos, se ordenó la detención de las personas identificadas como E.M y N.P., ambos en relación a la investigación por el paradero de Sofia Delgado. Los detenidos serán llevados a audiencia imputativa en los próximos días. Los voceros indicaron que Los roles y participación de esas personas en el hecho se reservan para la audiencia.

El hallazgo del cadáver de Sofía Delgado

En las primeras horas de este viernes 15 de noviembre, hallaron el cuerpo sin vida a Sofía Delgado.

Fuentes del Ministerio Público de la Acusación (MPA) confirmaron que el cadáver fue encontrado durante un rastrillaje realizado por efectivos de la policía de Santa Fe en un camino rural de la localidad de Ricardone. El cuerpo fue derivado de inmediato al Instituto Médico Legal de Rosario para realizar autopsia bajo protocolo de femicidio.

El cadáver de Sofía Delgado estaba atado de pies y manos, envuelto en un aislante térmico y dentro de una bolsa de arpillera. Así lo confirmaron los jefes policiales que trabajaron en la escena del hallazgo del cuerpo. El cuerpo estaba en avanzado estado de putrefacción, no se pudo determinar aún el tiempo que pasó entre la muerte y el hallazgo del cadáver.

Mientras avanza la investigación sobre lo ocurrido, por lo pronto son cinco los detenidos por su presunta vinculación con el asesinato de Sofía Delgado, tres hombres y dos mujeres.