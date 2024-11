Sofia está desaparecida en San Lorenzo: Fiscalía no descarta ninguna hipótesis en el caso

Carlos Ortigoza, el fiscal a cargo, expresó que : "La realidad es que no tenemos muchas precisiones aún, no tenemos nada confirmado. Lo único que sabemos es que pidió un servicio de delivery en su casa, que sus hermanas la vieron por última vez a las 21.30 horas, y que cuando una de ellas se levantó a las 3 am Sofía ya no estaba más y se había llevado la única llave de la casa dejando a todos encerrados". El teléfono celular , que ella llevó, se encuentra apagado desde entonces. No obstante en la casa dejó sus documentos, el cargador del celular y todas sus pertenencias.