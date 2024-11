Hay un nuevo detenido por la desaparición de Sofía Delgado en San Lorenzo

Una persona fue detenida en el marco de la causa que investiga la desaparición de Sofía Delgado , la joven de 20 años que salió de su casa en San Lorenzo para ir al kiosco hace más de dos semanas y de la que no se supo más nada .

Se trata de un inmueble que había alquilado A.B., uno de los detenidos por esta causa, pero en la que no vivía. Sin embargo, la medida judicial no dio resultados positivos y no se hallaron rastros de la mujer.

El procedimiento se realizó en una vivienda ubicada en 17 de Noviembre entre Quinquela Martín y Santos Vega de esa pequeña localidad ubicada a unos 40 kilómetros al norte de Rosario.

Dos detenidos

La causa por la desaparición de Sofía Delgado tiene, ahora, tres personas detenidas.

Los dos primeros fueron arrestados a principios de esta semana. Se trata de un hombre de 34 años y una mujer de 29 fueron que fueron detenidos en Pergamino durante un allanamiento realizado en el marco de la investigación sobre la desaparición de la joven y que fueron trasladados a San Lorenzo para ser imputados por el fiscal Ortigoza.

Los voceros judicales consultados identificaron a los detenidos por sus iniciales AB, de 34 años, y ML, de 29. Respecto de las sospechas por las que fueron arrestados, señalaron que sus roles o participaciones en la trama de esta desaparición serán preservados para el momento de la audiencia.

Mientras tanto, el Ministerio de Justicia y Seguridad de la provincia ofrece una recompensa de 5 millones de pesos para quienes aporten datos útiles a la pesquisa para la cual la Policía de Investigaciones conformó una brigada especial. En tal sentido quienes puedan aportar información de manera anónima puden comunicarse con la línea, 0800-444-3583 que funciona las 24 horas.