Familiares y allegados al matrimonio no encuentran consuelo. Foto: Francisco Guillén / La Capital

La Justicia de Rosario sobreseyó al hombre de 34 años que en octubre pasado asesinó a puñaladas a su hija y a su mujer en su casa de barrio Acindar, al considerar, a partir de informes médicos periciales, que no puede comprender la criminalidad de sus actos.

El fallo emitido hoy por el juez Héctor Núñez Cartelle se apoya en un informe elaborado por la Junta de Salud Mental del Ministerio de Salud de Santa Fe, el cual sostuvo que Iván Lucas Furiasse, de 34 años, "no pudo comprender la criminalidad de sus actos" cometidos el pasado 24 de octubre de 2017, cuando, de acuerdo a la pesquisa, "tuvo un brote psicótico".

Ese día, asesinó a puñaladas a su pequeña hija Camila, de 2 años, y a su esposa Fernanda Laconca en el interior de su casa ubicada en Nahuel Huapi y Villarino, en el barrio ubicado en la zona sudoeste de la ciudad. Tras ello, el homicida fue sometido a una audiencia imputativa, la cual tuvo que ser suspendida, puesto el que el juez Núñez Cartelle consideró que el acusado "no estaba en condiciones" de afrontar un proceso acusatorio y ordenó su internación en el neuropsiquiátrico de Oliveros.

El pasado 24 de marzo, el fiscal Florentino Malaponte, que intervino en el hecho, elevó un pedido de sobreseimiento de Furiasse al basarse en el informe pericial médico, que reza que "no puede ser imputado por no comprender la materialidad de los hechos que cometió, ya que "no ha podido comprender la criminalidad de sus actos al momento de los hechos ni puede comprender ni dirigir sus actos al momento del presente examen". A su vez, manifestó que el acusado padecía "desorganización del pensamiento y alucinaciones, con riesgo de volverse crónicas, y existe la posibilidad que manifiesta actitudes suicidas".

Por tal motivo, el pedido del investigador tuvo como objetivo que se determine el grado de incapacidad que Iván Furiasse padece y sea internado en un establecimiento psiquiátrico donde no ponga en riesgo su integridad física ni la de terceros, lo cual fue admitido por el magistrado, quien le envió la causa al Fuero Civil para que ordene la internación en la granja psiquiátrica de Oliveros.

Qué establece el Código Penal. El artículo 34, inciso primero indica que "no son punibles; el que no haya podido en el momento del hecho, ya sea por insuficiencia de sus facultades, por alteraciones morbosas de las mismas o por estado de inconsciencia, error, o ignorancia del hecho no imputable, comprender la criminalidad del acto o dirigir sus acciones" .