Piden que la Justicia investigue a doble homicida de barrio Acindar

Los vecinos de la zona de Villarino y Nahuel Huapi no salían del asombro al enterarse del doble crimen. Foto: Francisco Guillén / La Capital

El fiscal Florentino Malaponte solicitó ayer el sobreseimiento de un hombre que en octubre, en una vivienda de barrio Acíndar, asesinó a puñaladas a su esposa y a su hija de 2 años. Lo hizo en una audiecia ante el juez penal Héctor Núñez Cartelle, a quien pidió que sea la Justicia civil la que continúe con el proceso para que se determine el grado de incapacidad del imputado, Iván Lucas F.

La solicitud se basó en el resultado de los estudios médicos que dictaminaron que el acusado no tiene capacidad para comprender el hecho que cometió ni está en condiciones de afrontar un proceso penal.

A pesar de que no hay dudas de que Iván F. fue el autor material de los homicidios, el fiscal pidió su sobreseimiento en la causa penal dado que según el informe de la junta médica "no puede ser imputado por no comprender la materialidad de los hechos que cometió". En ese sentido, manifestó que padece "desorganización del pensamiento y alucinaciones", con riesgo de volverse crónicas, y existe la posibilidad de que "manifieste tendencias suicidas".

El pedido de Malaponte tiene por finalildad que se determine el grado de incapacidad que Iván F. padece y sea internado en un establecimiento psiquiátrico donde no ponga en riesgo su integridad física ni la de terceros.

Según la pesquisa, Iván F. sufrió un brote psicótico el día que mató en su casa de Villarino 3784, en el barrio Acíndar, a su esposa Fernanda Laconca, de 33 años, y a su hija Camila, de dos años, quienes recibieron múltiples heridas de arma blanca.