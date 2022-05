Segundo homicidio en este martes: mataron a balazos a un hombre en un camino rural de Soldini

La víctima fue un hombre que presentaba varios impactos de arma de fuego y en el lugar se levantaron cinco vainas servidas. Las primeras informaciones señalaban que se trataría de un hombre de 25 y 30 años cuya identidad no pudo ser confirmada durante las primeras horas del hallazgo.

>> Leer más: Crimen en la zona sudoeste: hallaron el cadáver de una mujer junto a un auto quemado

En el lugar trabaja personal de la Agencia de Investigación Criminal bajo las órdenes de la fiscal de la Unidad de Homicidios Dolosos, Gisela Paolicelli. Desde el lugar del hecho, la representante del Ministerio Público de la Acusación indicó, en base a los primeros indicios recolectados hasta el momento, que la víctima habría sido ultimada en ese mismo lugar y que la hora de muerte dataría aproximadamente de la medianoche. "En el lugar hay vainas servidas, y todo parece indicar que los disparos fueron en el lugar donde apareció el cuerpo", señaló la fiscal.

Paolicelli sostuvo que lo esencial en estas primeras horas era establecer la identidad de la víctima del homicidio en Soldini. Al respecto sólo pudo precisar que se trata de un hombre joven "de no más de 25 años" que murió por disparos de armas de fuego en la cabeza y en el pecho.

Al ser consultada sobre si este caso podría presentar algún punto de conexión con el de la mujer ultimada en la zona de Aborígenes Argentinos al 7100, un hecho que también trascendió en este martes, la fiscal se mostró cautelosa y prefirió no arriesgar opinión en los primeros pasos de la investigación. Sólo dijo: "Los lugares no quedan lejos y al parecer la hora de muerte de ambas víctimas es muy cercana. Además, el calibre de las armas utilizadas parece que es el mismo. Todavía no terminó de trabajar el gabinete de AIC y no sabemos nada de la víctima", agregó.