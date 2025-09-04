La Capital | Policiales | Norma Acosta

Detuvieron a Norma Acosta bajo la sospecha de que organizó una balacera contra su casa

La mujer fue arrestada en su vivienda de barrio Tablada por orden del fiscal Pablo Socca. La hipótesis preliminar es que falseó su denuncia para vincular a sectores de la policía

4 de septiembre 2025 · 08:58hs
La casa de Norma Acosta fue baleada el 7 de mayo. En las últimas horas la detuvieron en ese lugar.

Foto: Sebastián Suárez Meccia / La Capital



Norma Acosta, una mujer que había denunciado en mayo pasado haber sufrido una balacera contra su casa en barrio Tablada, fue detenida en las últimas horas por pedido del fiscal Pablo Socca. Según trascendió en forma preliminar, el funcionario sospecha que Acosta habría organizado el ataque contra su propio domicilio.

Según las primeras informaciones, Acosta fue apresada durante un procedimiento judicial llevado adelante por la Dirección de Asuntos Internos de la Policía de Santa Fe en su casa de Larguía al 3400, es decir el mismo lugar que denunció haber sufrido el ataque a balazos. Pero además se hicieron tres procedimientos en los que se incautó material probatorio. Eso se cumplió en los domicilios de Junín al 400( Villa Gobernador Gálvez), Montecarlo al 2800, y en Pueyrredón al 4000, en Rosario.

Fuentes cercanas a la investigación indicaron que la mujer enfrentará cargos como ideóloga de intimidación pública agravada por el uso de arma de fuego y por la participación de un menor de y por falso testimonio (declaración falsa Fiscalía).



Además, también se le agregará el cargo por amenazas calificadas contra funcionarios públicos ya que que habría amenazado de muerte al personal de Asuntos Internos. La hipótesis de los investigadores es que Acosta habría organizado la balacera contra su propia casa, con la participación de integrantes de la barrabrava de Newell's Old Boys, para incriminar a la policía.

Cómo y cuándo fue la balacera en la casa de Acosta

El hecho que investiga el fiscal Socca, quien integra el Equipo Transitorio en Violencias Altamente Lesivas del MPA, sucedió el 7 de mayo pasado, en Larguía al 3400, en la zona sur de Rosario. En ese lugar vive Acosta, quien en distintas oportunidades denunció a bandas vinculadas al narcotráfico y a policías por connivencia con el delito. Tres meses antes de ese ataque, había realizado una presentación por corrupción policial y desde entonces recibió amenazas.

La causa que investiga Socca sobre el incidente en calle Larguía tiene como imputados a Nicolás R. (18 años) y a Ignacio Leonel N. (17 años) quien, por su edad, quedó a disposición de la Justicia de Menores.


Balacera contra la vivienda de Norma Acosta. Eso sucedió el 7 de mayo pasado. Ahora el fiscal sospecha que se habría tratado de una falsa denuncia.



La acusación que planteó en su momento Socca con relación al ataque a la casa de Acosta sostenía que Nicolas R. llevó en su bicicleta al adolescente, quien disparó cinco tiros sobre el inmueble. Restaba averiguar quién pagó los 200 mil pesos que el imputado dijo que le prometieron para realizara la balacera.

También en ese entonces faltaba averiguar cuál habría sido el móvil del hecho, aunque se especulaba que éste pudo ser las denuncias de Acosta sobre un hecho de corrupción policial. Lo cierto es que con los nuevos elementos que se sumaron en la causa, Socca ordenó la detención de Acosta, quien ahora pasó de ser víctima a victimaria. La audiencia imputativa será solicitada para los próximos días, con fecha y horario a establecer, a realizarse en el Centro de Justicia Penal de Rosario.

