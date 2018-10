Se encamina a juicio oral un crimen cometido en la puerta de una escuela

El fiscal de Homicidios Miguel Moreno requirió 20 años de prisión para Emiliano César Cuenca, un joven acusado de haber matado a Pedro Tejeira hace unos 15 meses luego de mantener una discusión frente a la puerta de la escuela de la zona oeste donde la víctima había ido a buscar a su novia. El pedido de pena fue formulado ayer al mediodía en la audiencia preliminar al juicio oral durante la cual, afirmaron fuentes judiciales, la jueza de primera instancia María Trinidad Chiabrera prorrogó la prisión preventiva para el acusado hasta la resolución del debate.

Cuenca, de 21 años, fue imputado de homicidio agravado por el uso de arma de fuego en concurso real con portación de arma de fuego de uso civil. El crimen que se le atribuye ocurrió el 24 de julio de 2017 frente a la puerta de la escuela Lola Mora, en pasaje Quinta Biselli al 5700, inmediaciones de Rouillón y buelvar Seguí.

Allí estaba Pedro esperando a que su hermana y su novia salieran de clases cuando apareció Emiliano junto al novio de su hermana en una moto.

Según la acusación, los motociclistas mantuvieron una discusión con Tejeira que tenía que ver con problemas entre una hermana del imputado y la novia de la víctima, conflicto que tenía como antecedente una golpiza que un hermano de Pedro le habría propinado al novio de la hermana el acusado.

Lo cierto es que la discusión terminó abruptamente cuando el acusado extrajo un arma de fuego y le disparó a Tejeira para luego huir junto con su cómplice en la moto en la que habían llegado. Cuando Cuenca fue imputado, el fiscal Moreno citó entre la evidencia las declaraciones de tres testigos —uno de identidad reservada— que relataron cómo el acusado le disparó a quemarropa a la víctima y se dio a la fuga.

Meses después

Cuenca fue detenido varios meses después del crimen, la madrugada del 6 de marzo de este año en su casa de Oroño al 200 de Roldán. Imputado al día siguiente, pidió la palabra en la audiencia para realizar un descargo y se declaró inocente.

Según su relató ese día había ido a buscar a su hermana a la escuela a pedido de su madre y, mientras charlaba con el novio de su hermana, vio cómo dos jóvenes en moto se acercaban a Tejeira y uno de ellos, luego de una discusión, le disparó y se dio a la fuga.

En ese marco la defensora Romina Bedetti agregó que Cuenca no tenía antecedentes y no conocía a la víctima. Además sostuvo que el joven se había mudado a Roldán por una decisión previa, no para escapar de la Justicia, y que el hecho de que hubiera trabajado como albañil hasta que fue detenido demostraba que nunca se había enterado de que era buscado por el homicidio.

La Fiscalía pidió para Emiliano Cuenca una pena de 20 años por homicidio agravado por uso de arma de fuego