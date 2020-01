Saín: "Yo no veo a Rosario como una ciudad consternada, esto no es Sinaloa"

El ministro de Seguridad de Santa Fe, Marcelo Saín, afirmó que ve "una ciudad consternada" por la sucesión de violencia que se dio desde el primer día del años, y fue contundente: "Esto no es Sinaloa".

Saín formuló declaraciones ante la prensa luego de participar de una reunión con los intendentes de Rosario, Pérez y Villa Gobernador Gálvez para ultimar o coordinar acciones para enfrentar la ola de inseguridad.

Luego de enumerar los puntos que se analizaron con los intendentes, el ministro de Seguridad lanzó un fuerte concepto al hacer una valoración de la situación.

Saín manifestó que Rosario “tiene una vida social muy prolífica. Sabemos que hay mucha gente en la calle y que vive en un contexto de tranquilidad. Esto no es Sinaloa”.

"Paseen por la costanera, por las playas públicas; vayan a Pichincha y está todo el mundo en las calles.... Yo no veo una ciudad consternada. La vida social de Rosario te come, y yo soy ministro de Santa Fe, de Ceres, de todas las ciudades; Rosario te come, si te dejás te come (sic)”, afirmó Saín.

Uno de los puntos que se analizaron esta mañana con los intentes de las tres ciudades fue el funcionamiento del sistema de monitoreo por video cámaras. "No hay planificación. Hay sistemas diferentes que se adquirieron de forma diferentes y no hay planificación. Hay que unificarlos", remarcó.

"Por ejemplo: acá, el sistema del 911 a nivel provincial no estaba pegado al sistema de respuesta policial. Entonces no hay mapeo criminal. Hay llamada de emergencia, pero no tenes un dispositivo policial que responda en dos o tres minutos ningún tipo de evento en cualquier lugar", agregó.