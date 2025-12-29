"Sin el atletismo no hubiera llegado a lo que soy y ganar el Mundial fue un logro enorme"

Brian Impellizzeri fue el único rosarino con un título del mundo en 2025, con el oro en salto en largo. El deportista habló de la importancia del deporte en su vida

La actividad en el estadio municipal Jorge Newbery es menor que la de costumbre. El fin del año lo explica. Brian Impellizzeri llegó en bicicleta del entrenamiento en un gimnasio y se sentó en una de las tribunas para charlar con Ovación del año que pasó. A corta distancia se encuentra la corredera de salto en largo donde inició una carrera que lo convirtió en un deportista de trascendencia internacional en el atletismo .

En 2025 fue el único rosarino que obtuvo un título mundial. El atleta, que compite en la categoría T37, para deportistas con parálisis cerebral, ganó la medalla dorada en el Mundial de Nueva Delhi (India).

Retuvo el primer puesto de hace dos años del Mundial de París. Ratificando que era el candidato , tras el triunfo en los Juegos Paralímpicos de París 2024.

"Un logro enorme" definió Impellizzeri la victoria en el Mundial realizado en octubre. No es para menos. Pero el atleta, con una hemiplejía que le afecta la movilidad en la pierna y el brazo izquierdos, no se queda ensimismado en el pasado.

Entiende que lo sucedido en India fue una fuerte señal de que están "muy bien encaminados en la preparación del ciclo olímpico", para los Juegos Paralímpicos de Los Ángeles 2028.

Varias veces habló en plural para referirse a sí mismo. Considera que la preparación y las conquistas son cuestiones de conjunto, de su equipo de trabajo, entre otros del entrenador de toda la vida, Martín Arroyo.

a importancia del entrenador en su vida marcó un antes y un después cuando lo conoció. Lo reconoce en todo momento. Como también fue trascendente lo que le dio el deporte. "Sin el atletismo no hubiera llegado a lo que soy", sostuvo.

Es que aparte de los enormes resultados y podios, el atletismo le abrió otras posibilidades, de crecimiento personal. De eso y mucho más habló el atleta de 27 años.

"Entrenamiento y disciplina"

Este momento del año, sin competencias, ¿cómo lo vivís?

Diría que es aburrido. Seguís el proceso de entrenamiento sin un objetivo a la vista, respetando la planificación. Interrumpí el trabajo de pista específico hasta el 12 de enero y me mantengo con el gimnasio y otras rutinas. Soy una persona que cuando deja de entrenar a veces le cuesta retomar el ritmo. Por eso seguimos con una rutina, para no tener ese parate que me aleje de lo que es un entrenamiento de alto rendimiento. Sabemos que son fechas complicadas, con las fiestas. Pero con disciplina se puede.

El hábito debe servirte para enfocarte, porque todo deportista necesita de la adrenalina que genera una competencia.

Obviamente. Encima justo viene un año menos cargado, porque no hay Mundial, Juegos Parapamericanos, Juegos Paralímpicos. Están los Juegos Parasuramericanos (Valledupar, Colombia) y algún que otro viaje internacional. Mantener un hábito ayuda también a concentrarte. Es entender que el ciclo olímpico comenzó y que hay que respetar la planificación, por más que no tengamos mucho roce internacional. Porque lo planificado es lo que se necesita para 2027 y 2028, que son los años más cargados del ciclo olímpico. Para que se entienda. Es distinta la sensación teniendo un objetivo principal y de alto nivel cercano a saber que la meta principal es de acá a un año y medio.

"Había un poco de miedo con el Mundial en India"

¿Cuál es el balance de 2025?

Muy bueno. Había un poco de miedo con el Mundial en India. No por lo deportivo, sino por cuestiones como el tema de las comidas. Estaba la duda de poder respetar allá el plan nutricional. Pero ya el año empezó muy bien. Con una gira europea, por Suiza y Francia. Logramos una marca muy similar a la de 2023, el año en el que salimos campeones del mundo, justo en el mismo mes. Eso nos incentivó. Pensamos que si estabamos más o menos igual que previo al Mundial 2023, se podría concretar el objetivo que buscábamos. Hubo altos y bajos dentro del entrenamiento. Con algunos parates, por enfermedad y una caída que me quemó toda la espalda y que me mantuvo unos días fuera de de pista. Pero nada de eso influyó en el resultado del Mundial. Llegamos a a India y tuvimos la sensación de estar de local. La temperatura, el calor y la humedad eran muy similares a la de Rosario. Eso nos dio un plus adentro de la pista. Logramos salir campeones del mundo, con una marca de 6,63 metros, muy similar a la del 2023, de 6,67 metros. Estuvimos muy cerca de esa marca y eso nos hace creer que venimos muy bien encaminados en la preparación del ciclo olímpico. Ser nuevamente campeón del mundo fue un logro enorme y con récord de campeonato mundial.

¿Qué te generó ser favorito al título?

Llegamos sin la presión de ser el candidato al oro. Sorprendió que se peleara el podio con tantos países. En la historia del salto en largo de mi categoría, del tercero para abajo no se superaban los 6 metros. Y en el Mundial los nueve primeros superaron los 6,20 metros. Fue una prueba muy dura, de muy de alto nivel. Hubo chicos nuevos que también sorprendieron. Uno de ellos fue un ruso que sacó medalla de plata con 6,47 metros. Los próximos períodos deportivos serán muy competitivos, muy fina la diferencia entre uno y el otro. Nos hace pensar en el trabajo que tenemos que realizar para los próximos años. No solo es entrenar y mantenerse o mejorar un poquito, sino crecer mucho más porque la vara se está levantando bastante. A pesar de que el Mundial sacamos una cierta diferencia, el segundo se nos acercó bastante. En el Mundial de París 2023, saltamos 6,67 metros y el segundo 6,10. En los Juegos Olímpicos de París 2024 conseguimos 6,42 y el segundo 6,20. Y ahora logramos 6,63 y el segundo 6,47. Eso te incentiva como deportista. Alguno dirá que estoy loco porque me meto presión o o quizás en los próximos Juegos no saque medalla. Puede pasar, pero te obliga a mejorar, a no a quedarte, a no conformarte. A pesar de que siempre me incentivo con mejorarme a mí mismo, ayuda para seguir siendo competentes.

"El récord mundial está ahí"

¿Le prestás atención al récord mundial?

Sí. El récord mundial, que también es récord paralímpico, es de 6,77 metros. En el Mundial de París 2023 quedamos a 10 centímetros. En el Mundial de India, a 17 centímetros. Tuvimos la chance de superarlo con un salto que al final fue nulo, mínimo. El récord está ahí, en los trabajos que vamos experimentar en 2026. El déficit no está en el trabajo en sí sino en la parte afectada del cuerpo. En la pierna que se cae un poco antes o en que caemos un poco más torcido. Esos son los centímetros que te restan para llegar al récord. La ambición es tratar de romper el récord del mundo. Tenemos todos los demás récords, parapanamericanos, de campeonato parpanamericano y de campeonato mundial. Nos faltan el récord mundial y el paralímpico.

image - 2025-12-27T192059.110 Brian Impellizzeri se dedica al atletismo desde 2017. Tiene dos títulos del mundo y un oro paralímpico. Sebastián Suárez Meccia

¿Esa búsqueda del récord mundial es ascendente, para intentar lograrlo en los Juegos Paralímpicos?

Se puede dar antes. Puede ser el año que viene en los Juegos Parasuramericanos. Pero por más que lleguemos a lograrlo en 2026 o 2027, queremos conseguirlo también en 2028. Porque queremos tener también el récord paralímpico y esa marca tiene que obtenerse en los Juegos. Esperemos que todo eso se dé. Es difícil. Depende de varios factores, entre otras de las sensaciones, la pista, el clima.

¿Cuánto lamentás que los Juegos Parasuramericanos se organicen en una sede distinta a los Juegos Suramericanos, teniendo en cuenta que estos últimos serán en 2026 en Rosario?

Hubiera estado muy lindo que sean acá también. Como deportista se sueña con tener un torneo de esta magnitud. Ojalá que antes que me retire tengamos un Parapanamericano, un Mundial o unos Juegos Paralímpicos. Sé que suena ambicioso. Lleva mucho trabajo y dinero para la infraestructura. Pero uno siempre sueña con eso y aunque se hagan conmigo ya fuera de la vida deportiva, lo disfrutaría como espectador. Con torneos como fueron los Jadar, y como serán los Juegos Suramericanos y los Jadar junior, la ciudad está apuntando al desarrollo. Creo que tarde o temprano vamos a vivir uno de esos eventos de alta magnitud.

Tus logros son conocidos. ¿Qué existe detrás que la mayoría de la gente no tiene idea que hacés para conseguirlo?

Básicamente todo. No es que venís media hora a la pista y ya sos campeón del mundo. Tenés que trabajar 24 horas los 7 días de la semana, respetando un lineamiento nutricional, estando en contacto con los kinesiólogos, ya sea por una cuestión preventiva como por si te surge algún dolor o una lesión, para no dejar que pase a mayores. Está la preparación física, que se sigue de acuerdo a una planificación. Martín (Arroyo) realiza la planificación anual y en base a ella el preparador físico, kinesiólogos y nutricionistas elaboran su trabajo. Es una ramificación y todo se correlaciona. Son trabajos minuciosos. Si cambiás algo, se les tiene que anunciar a los demás.

image - 2025-12-27T191323.861 Brian Impellizzeri, en pleno salto antes de caer en el cajón de arena. Sebastián Suárez Meccia

Además estás con una escuelas de atletismo.

Con Martín tenemos una escuelita de desarrollo deportivo adaptado para atletismo. Trabajamos con chicos de entre 12 a 17 años. Hoy tenemos dos nenitas que fueron citadas dos veces a una concentración del seleccionado de menores. En febrero tienen la próxima cita. También en febrero vamos a llevar a los chicos al Nacional de menores, que se hace en Pergamino, que tiene una pista nueva. Hay algunos chicos que empezaron a incursionar en el atletismo y el año que viene se sumarán más que estuvimos captando. Estoy enfocado en el desarrollo deportivo y en lo que vamos a dejar como legado dentro del deporte, tratando de que todos los chicos se puedan sumar. Siempre alentamos a que entrenen en el atletismo o en otro deporte adaptado. De difundirlo y de que se practique, en cualquier parte del país.

"A los chicos nuestros logros los incentivan"

¿Cómo es la relación con los chicos en la escuelita?, ¿cómo te miran ellos siendo un deportista que trasciende a nivel mundial?

A ellos los pone muy contento que uno de sus profesores sea un referente del deporte, aunque a veces me suena raro decirlo así. Nuestros logros los incentivan mucho. Tenemos chicos que hacen lanzamientos, carreras y saltos. Trato de de incentivarlos y que ellos también proyecten, por más que suene difícil. La realidad es que no todos llegamos al alto nivel y a representar al país en unos Juego Paralímpicos. Pero se puede si estás incentivado y realmente crees que podés llegar, más las ganas que se le pone al entrenamiento y la disciplina. Cuando volvemos de los viajes, los chicos quieren ver la medalla que ganaste. Eso también los impresiona y les da otra visión. Los chicos tienen ese resultado deportivo del deportista que los mantiene en alza para seguir entrenando. Ven una medalla, la desean, la quieren y entonces eso también es lo que los mantiene incentivados.

¿Qué es lo que estás privado de hacer por tu actividad atlética?

Qué pregunta difícil. Siempre pienso en todo referido a lo deportivo. Me gusta trabajar con los chicos y el día de mañana lo seguiría haciendo por más que tenga un negocio u otro trabajo. De hecho, hice la licenciatura en actividad física y salud en la UGR (Universidad del Gran Rosario). Tengo también el título de entrenador de atletismo internacional de la Iaaf (Federación Internacional de Asociaciones de Atletismo) nivel 1. Siempre dije que cuando me retire del deporte del alto rendimiento, seguro que estaré haciendo running. Me gusta. De vez en cuando con amigos y mi pareja solemos hacer alguna que otra maratón de la ciudad, cortita, de 5 kilómetros. Creo que empezaría a disfrutar más de esas cosas. Del deporte como un hobby, tal cual lo hacía cuando era mucho más chico.

"El atletismo me abrió puertas que me permiten pensar a futuro"

Te fuiste diversificando dentro del mundo del atletismo, con tu formación y la escuelita, ¿por qué vivís tan intensamente este deporte?

El atletismo es todo. En sí es muy completo, aparte de lo que es deportivamente. Recuerdo los primeros días cuando arranqué a entrenar hace 8 años. Era una forma de desconectarse. Si tenías algún problema, entrenabas y lo dejabas de lado. El atletismo me dio lo que por ahí no me hubiera dado otra cosa en la vida. Ni llegado a donde llegué. Si no hubiera entrado en el deporte, si no me hubiera ido como como me fue o no hubiera conocido a Martín, no sería quien soy. Si no el que era antes del atletismo, más callado. El deporte me enseñó muchas cosas, valores, me dio amistades. tanto nacionales como internaciones. Me abrió puertas que me permiten pensar de acá a futuro.

image - 2025-12-27T191604.807 Brian Impellizzeri con su entrenador Martín Arroyo, responsable de que se volcara al atletismo. Sebastián Suárez Meccia

¿Qué significa Martín Arroyo en tu vida?

Más que un vínculo de entrenador y atleta es una amistad, casi una familia. Estamos todos los días y a toda hora en contacto. Casi que vivimos juntos (se ríe). Es una persona increíble. Agradezco haberlo cruzado. El atletismo lo empecé por casualidad. Lo crucé en un cumpleaños y él notó la reducción de movilidad en mi brazo y pierna. Me empezó a indagar para ver qué tenía y me citó para hacer atletismo. Siempre estuvo y luchó por lo lo que nos merecemos en el deporte. Pasamos por cosas malas (Arroyo no fue incluido a la selección nacional durante años y a Impellizzeri se olvidaron de inscribirlo en un Mundial). Martín nunca bajó los brazos y luchó por sus deportistas, por Yani (Martínez, oro paralímpico) y por mí. Todo eso nos hizo fuertes como equipo. A o no rendirse. Inconscientemente él nos lo enseñó. A defender lo nuestro.

"Esa sensación de que estoy volando"

¿Cuáles son tus sensaciones cuando saltás?

Es difícil ponerlo en palabras. Visto de afuera son segundos. Visto de adentro, son segundos que se te hacen eternos. Al momento de que picás en la tabla, saltás y caés, lo vivís un poco más lento. Son muchas las sensaciones antes de salir a a correr para saltar. Pienso en muchas cosas, genero cierta visualización previa a correr. En cómo tengo que realizar el gesto. Tenés que estar concentrado en lo tuyo. Cuando picás y saltás es como que volás, o sea, te desconectás, ya te digo, es un segundo. Pero uno mismo lo vive un poco más distante, se vive un poco más lento. Te da esa sensación de libertad y de que estoy volando. En ese momento sentís que te acompañan todas aquellas personas que siempre apoyaron. Y tenés presente a todos los argentinos que te alientan. Sabemos que son muchos quienes nos siguen y pienso en eso. En que estás en representación de toda esa gente. Eso también es lindo. Lo mismo cuando se sube al podio. Sabés que estás vos en el podio, pero la que se está izando es la bandera del país. Es un orgullo enorme y una alegría inmensa. Hay saber canalizar todo eso. Son trabajos también de años, mental y psicológico, para que el acompañamiento de la gente te afecte positivamente.