Javkin cierra el año del Tricentenario con un anuncio histórico y una obra clave en el Mangrullo

El intendente Javkin cerrará el año con el anuncio de la ampliación del Museo Castagnino y la presentación del Centro de Salud El Mangrullo

En el marco del cierre del año del Tricentenario de Rosario, el intendente Pablo Javkin encabezará hoy una jornada en la que hará un anuncio de trascendencia, no solo por lo que significa la intervención, sino por la forma en la que se va realizar. Veinte empresas e instituciones de Rosario donarán la obra de ampliación del Museo de Bellas Artes Juan B. Castagnino . Javkin presentará además el nuevo Centro de Salud El Mangrullo, en la zona sur de la ciudad, una intervención para fortalecer la salud pública en uno de los barrios con mayores necesidades .

La Bolsa de Comercio de Rosario será el escenario donde el mandatario anunciará, junto a los empresarios involucrados que donarán la obra, la ampliación del Museo Castagnino, una obra largamente postergada que se concretará a partir de una articulación entre el Estado municipal y aportes del sector privado.

El proyecto contempla una transformación arquitectónica de aproximadamente 1.500 metros cuadrados, que permitirá modernizar integralmente el museo y resolver un déficit histórico: la falta de reservas adecuadas para su valiosa colección.

La ampliación incluirá nuevas áreas de guarda diseñadas bajo estándares museológicos contemporáneos, salas de exposición con mayores dimensiones y altura, espacios educativos, auditorio y servicios para el público.

El proyecto surge del aporte colectivo de 20 empresas de la ciudad, una contribución privada que se transforma en patrimonio público y retoma el espíritu fundacional del museo: una comunidad que invierte en cultura como parte de su identidad y su desarrollo. En el año del Tricentenario, la ampliación del Castagnino se proyecta así como un legado tangible y duradero para Rosario.

Javkin en el Centro de Salud

Javkin se trasladará hoy mismo a la zona sur para presentar el nuevo Centro de Salud El Mangrullo, una intervención clave para fortalecer la red de atención primaria en ese sector de la ciudad.

El proyecto contempló la construcción de nuevos consultorios, una farmacia, una sala de espera y un Salón de Usos Múltiples, además de patios y galerías, sumando cerca de 300 metros cuadrados de superficie total entre espacios cubiertos y semicubiertos.

La obra permitirá mejorar la capacidad de atención del efector, optimizar las condiciones de trabajo de los equipos de salud y ampliar los servicios para los vecinos y vecinas del área de influencia, consolidando un modelo de salud pública cercano, integral y con fuerte anclaje territorial.

Cierre del Tricentenario

De este modo, el cierre del Tricentenario encuentra a Rosario combinando obras de escala internacional con intervenciones barriales. "Y será un preludio del 2026 que se viene, con obras claves en toda la ciudad y la consolidación de un modelo que le permitió a la ciudad recuperar su orgullo", manifestó la Municipalidad. Y agregó: "Este 2025 ha sido año que no solo estuvo marcado por celebraciones y eventos culturales masivos, sino también por una agenda sostenida de transformación urbana, recuperación del espacio público e inversión en infraestructura, en articulación con la provincia".

Entre ellas se cuentan la puesta en valor del Pasaje Juramento y las esculturas de Lola Mora, la restauración integral de la Catedral y el Palacio Municipal, así como la renovación de la Plaza 25 de Mayo en pleno casco histórico.

A eso se le suman las cuatro avenidas y los nueve barrios de pavimento definitivo, como así tambien intervenciones barriales en Las Flores, Puente Negro, o las cloacas en Nuevo Alberdi y Cristalería.

Obras para 2026

El inicio del próximo año estará marcado por la finalización de las obras en la Rambla del Tricentenario, que actualmente ya cuentan con la Tecnoteca y la experiencia inmersiva funcionando, pero al mismo tiempo todavía le falta lo mejor.

"Entre anuncios de largo alcance y obras concretadas, el Tricentenario se consolida así como un punto de inflexión: una ciudad que celebra su historia mientras construye, desde distintos frentes, las bases de su futuro", afirman desde el municipio.