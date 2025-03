Recompensas: casos sin resolver y los que aún están vigentes y activos

El programa provincial de recompensas, presentado a mediados de febrero, implica la iniciativa provincial del ofrecimiento de un monto de dinero para aquellas personas que puedan aportar datos para dar con los autores de homicidios que no fueron esclarecidos desde el año 2014 a la fecha. La identidad de quienes brinden información y sean adjudicatarios de la recompensa, será mantenida en secreto antes, durante y después de finalizada la investigación y/o proceso judicial.

Desde esa fecha hasta hoy varios son los homicidios no aclarados; valga como ejemplo los resonantes, pero sin dejar de lado a los homicidios de personas anónimas de los barrios más castigados por la violencia. Incluso los más difíciles de resolver son los de personas que no tuvieron relación directa con el mundo narco y muchos de esos homicidios no aclarado de los últimos 11 años se dieron en ocasión de robo y es complejo confeccionar una lista.