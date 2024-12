Quién es Pitito Martínez, el hombre detenido en la investigación por el crimen de Pillín Bracamonte

En nueve allanamientos realizados en distintos barrios de Rosario, efectivos de la Tropas de Operaciones Especiales (TOE) detuvieron al barrabrava de Rosario Central Leopoldo "Pitito" Martínez, de 46 años. La Policía encontró al sucesor de Pillín, quien está considerado el segundo hombre en orden de importancia en la estructura de la barrabrava, en su casa del barrio Villa Manuelita de Ulrico Schmidl al 3800. La Policía ingresó a la casa alrededor de las 5 de la mañana y hubo otras personas demoradas durante los operativos simultáneos, pero sólo se los identificó. La detención se debió a la investigación en marcha por los homicidios ocurridos el 9 de noviembre pasado de Andrés "Pillín" Bracamonte, jefe de la barra de Central, y su ladero, Daniel "Rana" Attardo. No obstante y según fuentes judiciales, Martínez no está indicado como autor del doble homicidio.

En cuanto al motivo de la detención, desde el Ministerio Público de la Acusación (MPA) surgió de la declaración de un testigo clave ante la Policía de Investigaciones (PDI) sobre la existencia del celular de Bracamonte al momento del homicidio pero que desapareció de la escena del crimen. Distintas versiones indican que en ese celular se encontrarían datos no sólo sobre los últimos movimientos de Bracamonte si no también acerca de negocios y posibles socios y prestanombres en otros negocios en los que Bracamonte estaba involucrado. También indicaron fuentes no oficiales que al momento del doble homicidio el celular aparecía en un registro de imágenes pero luego no se supo nada del aparato.