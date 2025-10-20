Susana Giménez vuelve a protagonizar una campaña de gaseosas Secco

La marca nacional de gaseosas Secco relanza su icónica relación con la diva en una campaña que mezcla pasado y futuro.

A varias décadas de su primera colaboración con la empresa, Susana Giménez vuelve a protagonizar una campaña publicitaria de Secco , la tradicional marca nacional de gaseosas.

En los años 70, Susana conquistaba a los argentinos con su carisma y frescura. Fue entonces cuando Secco la eligió para su primer comercial televisivo , en tiempos en que la TV aún era en blanco y negro y las botellas de la marca eran de vidrio color marrón.

Desde entonces, mucho cambió, pero un valor une a Susana con Secco: la autenticidad.

Hoy, la diva vuelve a ser la imagen de una campaña que rinde homenaje a la historia compartida entre la marca y el público, con un mensaje que resume su espíritu: “Lo auténtico Seccomparte.”

Un homenaje al pasado, con la mirada puesta en el futuro

La nueva campaña toma como punto de partida aquel primer comercial de los años 70 y recorre algunos de los momentos más emblemáticos de la carrera de Susana —como su célebre “shock” y su exitoso programa de televisión—, estableciendo un paralelismo entre su espontaneidad, frescura y autenticidad, y los valores que Secco representa desde sus orígenes.

Esta nueva propuesta no solo celebra el vínculo histórico de Susana con la marca, sino que también inicia un nuevo capítulo en la comunicación de Secco.

El spot fue realizado con tecnologías de última generación, incorporando recursos de animación y una estética pop vibrante, que unen innovación y tradición en una propuesta fiel al espíritu de la marca.