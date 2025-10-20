Un exdiputado del PRO le regaló un frasco de flores de marihuana al streamer Tomás Rebord

Se trata de Daniel Lipovetzky, quien dio el presente en el programa de Blender y llevó un particular regalo. “Hay que abrir el debate de la legalización”, dijo el ex legislador

Otro momento insólito en la política nacional. Esta vez, un exdiputado -y actual candidato- le llevó flores de marihuana de regalo al streamer Tomas Rebord , en el marco de una entrevista en el canal de stream Blender . Se trata de Daniel Lipovetzky , quien en su rol como legislador fue uno de los mayores impulsores de la Ley de Alquileres, normativa que fue derogada por el gobierno de Javier Milei.

Este domingo por la noche, Lipoveztky dio el presente en “Hay algo ahí”, el programa de stream de Rebord que sale al aire por Blender . Antes de sentarse en la mesa del estudio de stream, el ex diputado por el bloque del PRO le otorgó al productor un particular obsequio: un frasco de flores de marihuana.

"Te traje un regalo, que es un frasco de lechuga del diablo” , le dijo Daniel Lipovetzky a Tomas Rebord, en referencia a las flores de marihuana. Completamente sorprendido, el streamer preguntó: “¿Cómo que trajo porro?” , y sumó, ante el jolgorio de la producción y la tribuna: "Aplaude la producción".

“Es de un amigo. Es de la mejor calidad, dicen" , siguió Lipovetzky, sobre su insólito regalo. “¿Por qué dicen? ¿No tenes idea?” , le interrogó Manuel Jove, uno de los periodistas presentes en el estudio.

rebord lipo (1)

“No, no se, no las probé, eso cuenta mi amigo que las produce”, retrucó el ex legislador, ahora distanciado del partido de partido de Mauricio Macri. En ese sentido, Daniel Lipovetzky es candidato en las próximas elecciones legislativas por Partido Federal, ya no más por el PRO, espacio que se encuentra aliado con La Libertad Avanza.

“Estas (las flores de marihuana de Lipovetzky) son las que ponen loco a Macri”, afirmó el streamer Tomas Rebord con tono jocoso. “No creo”, descartó rápidamente el exdiputado.

Aprovechando el momento, Daniel Lipovetzky dejó un mensaje político sobre la legalización del consumo personal de la marihuana: “Está bueno el debate de legalizar el consumo personal de la marihuana, como ha hecho Uruguay”, dijo el político, y agregó, mientras de fondo sonaba música reggae: “Yo, obviamente estoy a favor, los verdaderos liberales lo están".

Quién es Daniel Lipovetzky

De larga trayectoria en el mundo legislativo, Daniel Lipovetzky fue legislador de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, diputado nacional y diputado provincial por la Provincia de Buenos Aires. En las tres instancias lo hizo en representación del PRO, partido fundado por Mauricio Macri.

Entre 2015 y 2019, fue Presidente de la Comisión de Legislación General de la Cámara de Diputados de la Nación. En este rol, fue uno de los principales impulsores de la Ley de Alquileres.

Actualmente, y tras la alianza del PRO con La Libertad Avanza, Lipovetzky se distanció de su partido político de origen. En estas elecciones legislativas, programadas para el domingo 26 de octubre, será candidato a diputado nacional por la Ciudad de Buenos Aires por el espacio Partido Federal.