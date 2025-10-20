Rosario celebra la infancia: llega la exposición "Imaginar la Ciudad" al CCPE

En el marco de los festejos del Tricentenario, se presenta la muestra "Frato" para celebrar la mirada de los niños en el diseño urbano

La exposición se habilitará el 23 de octubre y estará hasta el 20 de diciembre

Llega a Rosario la exposición Imaginar la Ciudad , una propuesta lúdica que recorre la obra biográfica del pedagogo y dibujante italiano Francesco Tonucci (conocido por su seudónimo Frato). La muestra se exhibirá a partir de este jueves 23 de octubre en el Centro Cultural Parque España (CCPE)

La Municipalidad de Rosario y el CCPE, en colaboración con la Asociación Francesco Tonucci y la Red Argentina Proyecto La Ciudad de las Niñas y los Niños, presentan Imaginar la Ciudad. Se trata de una muestra lúdica que recorre la obra gráfica del pedagogo y el impacto de su ideario en la concepción de las políticas públicas urbanas.

La exposición se habilitará el 23 de octubre en el CCPE (Sarmiento y el río), y estará abierta al público hasta el 20 de diciembre. Se podrá visitar los jueves, viernes y sábado de 16 a 20, y los miércoles de 9 a 12 (sólo instituciones con turno previo al mail: [email protected]) .

Esta iniciativa se enmarca en las celebraciones por el Tricentenario de la ciudad y busca rescatar activamente la mirada de las infancias en la construcción de los espacios urbanos, promoviendo su participación.

¡Caramba, nos escuchan!

El momento central de Imaginar la Ciudad se vivirá el fin de semana del 14 al 16 de noviembre, cuando Rosario tenga nuevamente el honor de recibir al propio Francesco Tonucci, cuya obra inspira toda la exposición.

En el marco de su visita, se generará una celebración especial que incluirá encuentros, charlas y actividades para profundizar en su ideario y su impacto en las políticas públicas urbanas. Este momento habilita la posibilidad del diálogo y el intercambio de ideas sobre la importancia de escuchar a las infancias y traducir sus mensajes en acciones.

De esta manera, la emblemática viñeta de Frato ¡Caramba, nos escuchan! será el punto focal y simbólico de la muestra y alienta a reafirmar el compromiso de la ciudad con este modelo de mirada.

Un recorrido entre viñetas, juegos y participación

'Imaginar la Ciudad' no es solo una muestra para ver, sino para interactuar, sentir y transformar los sentidos. Las y los visitantes, de todas las edades, podrán sumergirse en los conceptos de Tonucci a través de diversos espacios interiores y exteriores, diseñados para el juego libre, la exploración y la reflexión.

>>Leer más: Feria del Libro Rosario: día de autores locales, debates y la visita de Gonzalo Heredia

Espacios exteriores de la muestra

►Ronda de encuentro y palabras: un conjunto de bancos de plaza para el diálogo entre consejeros/as, vecinos/as, artistas y educadores/as.

►Un patio para jugar y explorar: se abre al juego libre con canteros de flores y aromáticas, y un carro con morrales de exploración que contienen objetos fantásticos como lupas, brújulas y elementos para dibujar, fomentando el reconocimiento del paisaje natural y cultural.

►Un juguete invisible, jugar con el sonido: una instalación sonora para experimentar con el eco, el silencio y los ritmos a partir de objetos de uso cotidiano.

►La Bici, mecánica (en) de movimiento: un laboratorio y taller sobre la bicicleta, en alianza con el Ente de la Movilidad y la Calle Recreativa, para aprender a moverse y construir en torno a este medio de transporte.

Espacios interiores de la muestra

Dentro del Centro Cultural, la obra de Frato cobra vida y se convierte en material de construcción y manifiesto.

►Dibujar el papel, construir la ciudad: un corredor con viñetas impresas que reflejan los momentos clave del pensamiento de Tonucci y sus consejos para escuchar a la infancia, incluyendo trabajos vinculados a la campaña 'Yo salgo a Jugar'.

►Una caja, un universo: un área dedicada a la construcción de juegos y juguetes utilizando cajas de distintos tamaños como único elemento.

►Frato, dibujar la infancia, imaginar la ciudad: sellos y estampas para que los visitantes jueguen con las viñetas y construyan un manifiesto gráfico colectivo.

►La ciudad de mis primeros días: viñetas llevadas al volumen con objetos blandos, almohadones y carros de arrastre, un espacio amable diseñado para ser habitado incluso desde los primeros meses de vida.

►Frato y Francesco, su vínculo con Rosario y con toda la Argentina: una línea cronológica con imágenes, recuerdos, audios y animaciones que recogen el impacto de su trabajo en las políticas públicas locales, incluyendo fotos de sus visitas a Rosario y una viñeta original enmarcada.

Las ciudades, pedazos de mundos

Un túnel inmersivo dentro del CCPE con fondo negro abre dos propuestas contrapuestas y complementarias: un mural colectivo para dibujar una ciudad en negativo con fibrones blancos, donde artistas e ilustradores/as locales irán sumando su aporte, y una red de cañerías que simula un paisaje urbano. De esta manera, cobra vida y se vuelve tangible una trama comunicacional para escuchar y hablar, acompañada de un texto de Tonucci sobre la importancia de la escucha de las infancias.

Al atravesar este túnel, se accede a un auditorio portátil para conversar sobre la campaña 'Yo salgo a jugar', con encuentros programados con urbanistas, educadora/es, pediatras y comunicadoras/es.

Un espacio democrático para las voces más vulnerables

La iniciativa de la muestra encuentra su raíz y sustento en los diversos proyectos surgidos del Consejo de Niñas y Niños, que se realizan actualmente en la Estación Embarcaderos (Vélez Sarsfield 164), una iniciativa emblema del municipio. Este programa, que nace del ideario de Francesco Tonucci, promueve la participación activa de las infancias en la gestión y planificación urbanística. En este sentido, se entiende que una ciudad apta y amable para una niña o un niño lo es también para todos sus habitantes.

Rosario es pionera en la Argentina en la implementación de las ideas de Tonucci: se crearon espacios como el Consejo de Niñas y Niños y se llevan adelante políticas públicas que apuntan a recuperar el espacio público para el juego y la autonomía infantil. La muestra es, en esencia, una reafirmación del compromiso de la ciudad con este modelo de desarrollo urbano y social y se une a los festejos por el Tricentenario para poner en valor este modelo “tan rosarino” de hacer las cosas.