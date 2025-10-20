La Capital | La Ciudad | Rosario

Rosario celebra la infancia: llega la exposición "Imaginar la Ciudad" al CCPE

En el marco de los festejos del Tricentenario, se presenta la muestra "Frato" para celebrar la mirada de los niños en el diseño urbano

20 de octubre 2025 · 19:27hs
La exposición se habilitará el 23 de octubre y estará hasta el 20 de diciembre

La exposición se habilitará el 23 de octubre y estará hasta el 20 de diciembre

Llega a Rosario la exposición Imaginar la Ciudad, una propuesta lúdica que recorre la obra biográfica del pedagogo y dibujante italiano Francesco Tonucci (conocido por su seudónimo Frato). La muestra se exhibirá a partir de este jueves 23 de octubre en el Centro Cultural Parque España (CCPE)

La Municipalidad de Rosario y el CCPE, en colaboración con la Asociación Francesco Tonucci y la Red Argentina Proyecto La Ciudad de las Niñas y los Niños, presentan Imaginar la Ciudad. Se trata de una muestra lúdica que recorre la obra gráfica del pedagogo y el impacto de su ideario en la concepción de las políticas públicas urbanas.

La exposición se habilitará el 23 de octubre en el CCPE (Sarmiento y el río), y estará abierta al público hasta el 20 de diciembre. Se podrá visitar los jueves, viernes y sábado de 16 a 20, y los miércoles de 9 a 12 (sólo instituciones con turno previo al mail: [email protected]).

Esta iniciativa se enmarca en las celebraciones por el Tricentenario de la ciudad y busca rescatar activamente la mirada de las infancias en la construcción de los espacios urbanos, promoviendo su participación.

¡Caramba, nos escuchan!

El momento central de Imaginar la Ciudad se vivirá el fin de semana del 14 al 16 de noviembre, cuando Rosario tenga nuevamente el honor de recibir al propio Francesco Tonucci, cuya obra inspira toda la exposición.

En el marco de su visita, se generará una celebración especial que incluirá encuentros, charlas y actividades para profundizar en su ideario y su impacto en las políticas públicas urbanas. Este momento habilita la posibilidad del diálogo y el intercambio de ideas sobre la importancia de escuchar a las infancias y traducir sus mensajes en acciones.

De esta manera, la emblemática viñeta de Frato ¡Caramba, nos escuchan! será el punto focal y simbólico de la muestra y alienta a reafirmar el compromiso de la ciudad con este modelo de mirada.

Un recorrido entre viñetas, juegos y participación

'Imaginar la Ciudad' no es solo una muestra para ver, sino para interactuar, sentir y transformar los sentidos. Las y los visitantes, de todas las edades, podrán sumergirse en los conceptos de Tonucci a través de diversos espacios interiores y exteriores, diseñados para el juego libre, la exploración y la reflexión.

>>Leer más: Feria del Libro Rosario: día de autores locales, debates y la visita de Gonzalo Heredia

Espacios exteriores de la muestra

►Ronda de encuentro y palabras: un conjunto de bancos de plaza para el diálogo entre consejeros/as, vecinos/as, artistas y educadores/as.

►Un patio para jugar y explorar: se abre al juego libre con canteros de flores y aromáticas, y un carro con morrales de exploración que contienen objetos fantásticos como lupas, brújulas y elementos para dibujar, fomentando el reconocimiento del paisaje natural y cultural.

►Un juguete invisible, jugar con el sonido: una instalación sonora para experimentar con el eco, el silencio y los ritmos a partir de objetos de uso cotidiano.

►La Bici, mecánica (en) de movimiento: un laboratorio y taller sobre la bicicleta, en alianza con el Ente de la Movilidad y la Calle Recreativa, para aprender a moverse y construir en torno a este medio de transporte.

Espacios interiores de la muestra

Dentro del Centro Cultural, la obra de Frato cobra vida y se convierte en material de construcción y manifiesto.

►Dibujar el papel, construir la ciudad: un corredor con viñetas impresas que reflejan los momentos clave del pensamiento de Tonucci y sus consejos para escuchar a la infancia, incluyendo trabajos vinculados a la campaña 'Yo salgo a Jugar'.

►Una caja, un universo: un área dedicada a la construcción de juegos y juguetes utilizando cajas de distintos tamaños como único elemento.

►Frato, dibujar la infancia, imaginar la ciudad: sellos y estampas para que los visitantes jueguen con las viñetas y construyan un manifiesto gráfico colectivo.

►La ciudad de mis primeros días: viñetas llevadas al volumen con objetos blandos, almohadones y carros de arrastre, un espacio amable diseñado para ser habitado incluso desde los primeros meses de vida.

►Frato y Francesco, su vínculo con Rosario y con toda la Argentina: una línea cronológica con imágenes, recuerdos, audios y animaciones que recogen el impacto de su trabajo en las políticas públicas locales, incluyendo fotos de sus visitas a Rosario y una viñeta original enmarcada.

Las ciudades, pedazos de mundos

Un túnel inmersivo dentro del CCPE con fondo negro abre dos propuestas contrapuestas y complementarias: un mural colectivo para dibujar una ciudad en negativo con fibrones blancos, donde artistas e ilustradores/as locales irán sumando su aporte, y una red de cañerías que simula un paisaje urbano. De esta manera, cobra vida y se vuelve tangible una trama comunicacional para escuchar y hablar, acompañada de un texto de Tonucci sobre la importancia de la escucha de las infancias.

Al atravesar este túnel, se accede a un auditorio portátil para conversar sobre la campaña 'Yo salgo a jugar', con encuentros programados con urbanistas, educadora/es, pediatras y comunicadoras/es.

Un espacio democrático para las voces más vulnerables

La iniciativa de la muestra encuentra su raíz y sustento en los diversos proyectos surgidos del Consejo de Niñas y Niños, que se realizan actualmente en la Estación Embarcaderos (Vélez Sarsfield 164), una iniciativa emblema del municipio. Este programa, que nace del ideario de Francesco Tonucci, promueve la participación activa de las infancias en la gestión y planificación urbanística. En este sentido, se entiende que una ciudad apta y amable para una niña o un niño lo es también para todos sus habitantes.

Rosario es pionera en la Argentina en la implementación de las ideas de Tonucci: se crearon espacios como el Consejo de Niñas y Niños y se llevan adelante políticas públicas que apuntan a recuperar el espacio público para el juego y la autonomía infantil. La muestra es, en esencia, una reafirmación del compromiso de la ciudad con este modelo de desarrollo urbano y social y se une a los festejos por el Tricentenario para poner en valor este modelo “tan rosarino” de hacer las cosas.

Noticias relacionadas
Juan XXIII al 5600, en el barrio Triángulo de Rosario, donde fue hallado un hombre sin vida

Un hombre fue acribillado a plena luz del día en el Fonavi de Rouillón y Seguí: hay dos detenidos

El almacen de Constitución al 3700, donde encontraron una amenaza por vender barato

"Dejá de vender barato, dejá de joder": amenazaron a un comerciante de Rosario

Los médicos aseguran que hay que cambiar la mirada que se tiene del sistema de salud para lograr mejoras 

Nueva ley de mala praxis: qué cambia realmente y cómo impactará en médicos y pacientes

fiebre verde: el dolar blue en rosario se consolida arriba de los $1.500 y el oficial no frena

Fiebre verde: el dólar blue en Rosario se consolida arriba de los $1.500 y el oficial no frena

Ver comentarios

Las más leídas

La victoria sanjuanina acercó a Newells peligrosamente a la zona de descenso y se define el nuevo DT

La victoria sanjuanina acercó a Newell's peligrosamente a la zona de descenso y se define el nuevo DT

Central continúa a paso firme: ¿Qué sucede si termina primero en la Tabla Anual 2025?

Central continúa a paso firme: ¿Qué sucede si termina primero en la Tabla Anual 2025?

Homicidio en la costa central: la madre de la víctima reclama justicia

Homicidio en la costa central: la madre de la víctima reclama justicia

Rodrigo Paz Pereira ganó las elecciones en Bolivia y puso fin a 20 años del MAS en el poder

Rodrigo Paz Pereira ganó las elecciones en Bolivia y puso fin a 20 años del MAS en el poder

Lo último

Cómo es Maimará, el pueblo turístico de Jujuy que fue elegido como el mejor del mundo en 2025

Cómo es Maimará, el pueblo turístico de Jujuy que fue elegido como el mejor del mundo en 2025

Asociación Rosarina de Fútbol: Pablo VI se puso el traje de candidato al título en la A

Asociación Rosarina de Fútbol: Pablo VI se puso el traje de candidato al título en la A

Lucas Bernardi será el piloto de tormentas: fue designado entrenador interino de Newells

Lucas Bernardi será el piloto de tormentas: fue designado entrenador interino de Newell's

Identificaron al joven asesinado a tiros este lunes a la tarde en el Fonavi de Rouillón y Seguí

La víctima sufrió disparos en el pecho y el rostro. Gracias a los testimonios de vecinos, la policía logró detener a dos sospechosos del ataque. Una hipótesis inscribe el crimen en un conflicto entre bandas.

Identificaron al joven asesinado a tiros este lunes a la tarde en el Fonavi de Rouillón y Seguí
Lucas Bernardi será el piloto de tormentas: fue designado entrenador interino de Newells

Por Rodolfo Parody
Ovación

Lucas Bernardi será el piloto de tormentas: fue designado entrenador interino de Newell's

Un hombre fue acribillado a plena luz del día en el Fonavi de Rouillón y Seguí: hay dos detenidos
Policiales

Un hombre fue acribillado a plena luz del día en el Fonavi de Rouillón y Seguí: hay dos detenidos

Escándalo: detuvieron a 23 gendarmes por cobrar coimas de hasta $600 mil a camioneros
Información General

Escándalo: detuvieron a 23 gendarmes por cobrar coimas de hasta $600 mil a camioneros

La Justicia falló a favor de Caren Tepp y ordenó eliminar mensajes falsos replicados por Milei
Política

La Justicia falló a favor de Caren Tepp y ordenó eliminar mensajes falsos replicados por Milei

Dejá de vender barato, dejá de joder: amenazaron a un comerciante de Rosario
La Ciudad

"Dejá de vender barato, dejá de joder": amenazaron a un comerciante de Rosario

Dejanos tu comentario
Las más leídas
La victoria sanjuanina acercó a Newells peligrosamente a la zona de descenso y se define el nuevo DT

La victoria sanjuanina acercó a Newell's peligrosamente a la zona de descenso y se define el nuevo DT

Central continúa a paso firme: ¿Qué sucede si termina primero en la Tabla Anual 2025?

Central continúa a paso firme: ¿Qué sucede si termina primero en la Tabla Anual 2025?

Homicidio en la costa central: la madre de la víctima reclama justicia

Homicidio en la costa central: la madre de la víctima reclama justicia

Rodrigo Paz Pereira ganó las elecciones en Bolivia y puso fin a 20 años del MAS en el poder

Rodrigo Paz Pereira ganó las elecciones en Bolivia y puso fin a 20 años del MAS en el poder

Cambios en Newells: oficialismo y oposición se reúnen a la espera del próximo técnico

Cambios en Newell's: oficialismo y oposición se reúnen a la espera del próximo técnico

Ovación
Lucas Bernardi será el piloto de tormentas: fue designado entrenador interino de Newells

Por Rodolfo Parody
Ovación

Lucas Bernardi será el piloto de tormentas: fue designado entrenador interino de Newell's

Lucas Bernardi será el piloto de tormentas: fue designado entrenador interino de Newells

Lucas Bernardi será el piloto de tormentas: fue designado entrenador interino de Newell's

Regional Amateur: Coronel Aguirre ganó y arrancó derecho en el torneo de AFA

Regional Amateur: Coronel Aguirre ganó y arrancó derecho en el torneo de AFA

Anuncio inminente de la continuidad de Franco Colapinto en la Fórmula 1 con Alpine

Anuncio inminente de la continuidad de Franco Colapinto en la Fórmula 1 con Alpine

Policiales
Barrio Godoy: otro imputado por el secuestro y fallido homicidio de un hombre en mayo
POLICIALES

Barrio Godoy: otro imputado por el secuestro y fallido homicidio de un hombre en mayo

Identificaron al joven asesinado a tiros este lunes a la tarde en el Fonavi de Rouillón y Seguí

Identificaron al joven asesinado a tiros este lunes a la tarde en el Fonavi de Rouillón y Seguí

Quién es Héctor Gallardo, el nuevo prófugo que entró a la lista de más buscados de Santa Fe

Quién es Héctor Gallardo, el nuevo prófugo que entró a la lista de más buscados de Santa Fe

Un hombre fue acribillado a plena luz del día en el Fonavi de Rouillón y Seguí: hay dos detenidos

Un hombre fue acribillado a plena luz del día en el Fonavi de Rouillón y Seguí: hay dos detenidos

La Ciudad
Rosario celebra la infancia: llega la exposición Imaginar la Ciudad al CCPE
La Ciudad

Rosario celebra la infancia: llega la exposición "Imaginar la Ciudad" al CCPE

Discapacidad: fuerte reclamo en Rosario con paro y movilización ante el silencio de Nación

Discapacidad: fuerte reclamo en Rosario con paro y movilización ante el silencio de Nación

Arrancaron los preparativos para la Fiesta de Colectividades de Rosario: fechas, horarios y propuestas

Arrancaron los preparativos para la Fiesta de Colectividades de Rosario: fechas, horarios y propuestas

Dejá de vender barato, dejá de joder: amenazaron a un comerciante de Rosario

"Dejá de vender barato, dejá de joder": amenazaron a un comerciante de Rosario

Autonomía municipal: el oficialismo quiere aprobarla antes de fin de año

Por Lucas Ameriso

La Ciudad

Autonomía municipal: el oficialismo quiere aprobarla antes de fin de año

Susana Giménez vuelve a protagonizar una campaña de gaseosas Secco
Espacio patrocinado

Susana Giménez vuelve a protagonizar una campaña de gaseosas Secco

Buscan el camino para que los Bomberos Voluntarios tengan su nuevo cuartel
La Ciudad

Buscan el camino para que los Bomberos Voluntarios tengan su nuevo cuartel

Feria del Libro Rosario: día de autores locales, debates y la visita de Gonzalo Heredia
La Ciudad

Feria del Libro Rosario: día de autores locales, debates y la visita de Gonzalo Heredia

Detuvieron a un hombre que sometía en plena calle a una joven con una cadena de perro al cuello
Policiales

Detuvieron a un hombre que sometía en plena calle a una joven con una cadena de perro al cuello

Un exdiputado del PRO le regaló flores de marihuana al streamer Tomás Rebord
Política

Un exdiputado del PRO le regaló flores de marihuana al streamer Tomás Rebord

Provincias Unidas propone llevar el régimen de alto perfil a cárceles del país
Política

Provincias Unidas propone llevar el régimen de alto perfil a cárceles del país

Riesgo para la salud: Anmat prohíbe dos aceites de oliva y medicamento inyectable 
Información General

Riesgo para la salud: Anmat prohíbe dos aceites de oliva y medicamento inyectable 

Asalto a mujer policía: le robaron el arma y  un chaleco balístico
POLICIALES

Asalto a mujer policía: le robaron el arma y  un chaleco balístico

Es del Superior, cuestionó la IA y le valió una pasantía en el Instituto Balseiro

Por Gonzalo Santamaría
La Ciudad

Es del Superior, cuestionó la IA y le valió una pasantía en el Instituto Balseiro

Dónde voto en Rosario: ya está disponible el padrón para octubre
La Ciudad

Dónde voto en Rosario: ya está disponible el padrón para octubre

Quini 6: de cuánto es el pozo millonario que se pondrá en juego el próximo miércoles
Información General

Quini 6: de cuánto es el pozo millonario que se pondrá en juego el próximo miércoles

Crece la tensión en el sector de discapacidad: los transportistas evalúan suspender servicios
La Ciudad

Crece la tensión en el sector de discapacidad: los transportistas evalúan suspender servicios

El sueño de los pibes argentinos no pudo ser y el Mundial sub-20 fue para Marruecos
Ovación

El sueño de los pibes argentinos no pudo ser y el Mundial sub-20 fue para Marruecos

Rodrigo Paz Pereira ganó las elecciones en Bolivia y puso fin a 20 años del MAS en el poder
El Mundo

Rodrigo Paz Pereira ganó las elecciones en Bolivia y puso fin a 20 años del MAS en el poder

Si hablo, se cae el país: las explosivas amenazas al gobierno de Milei del narco Fred Machado
Política

"Si hablo, se cae el país": las explosivas amenazas al gobierno de Milei del narco Fred Machado

La victoria sanjuanina acercó a Newells peligrosamente a la zona de descenso y se define el nuevo DT

Por Lucas Vitantonio
Ovación

La victoria sanjuanina acercó a Newell's peligrosamente a la zona de descenso y se define el nuevo DT

Quini 6: no hubo ganadores y el pozo acumula un premio multimillonario
Información General

Quini 6: no hubo ganadores y el pozo acumula un premio multimillonario

Melconian advirtió que la economía ya muestra señales de devaluación y anticipó a cuánto podría llegar el dólar
Economía

Melconian advirtió que la economía ya muestra señales de devaluación y anticipó a cuánto podría llegar el dólar

Las ventas por el Día de la Madre cayeron 3,5% y marcaron el cuarto año consecutivo de baja
Información Genereal

Las ventas por el Día de la Madre cayeron 3,5% y marcaron el cuarto año consecutivo de baja