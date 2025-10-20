La Capital | Ovación | Asociación Rosarina de Fútbol

Asociación Rosarina de Fútbol: Pablo VI se puso el traje de candidato al título en la A

Pablo VI derrotó a Rosario Central y sigue firme en el círculo superior. El técnico Damián Pissano contó sus sensaciones sobre el momento del equipo puntero

20 de octubre 2025 · 20:42hs
De la mano de Damián Pissano, actual técnico y ex jugador campeón en la temporada 2007, Pablo VI es cosa seria en el círculo superior del torneo organizado por la Asociación Rosarina de Fútbol. Los papales se pusieron el traje de candidato en la Primera A.

En la última fecha de la Primera A derrotó a Rosario Central por 2 a 1, de esta manera sigue en los más alto de la tabla con 24 puntos seguido por Aguirre con 21 unidades y restan disputarse 3 fechas. Los papales llevan un invicto de 14 partidos sin perder jugando en su cancha de Garzón y Seguí con 12 triunfos y 2 empates.

Damián Pissano técnico de los papales

“Las sensaciones son de mucha alegría, ganamos un partido complicado ante Central y logramos seguir en lo más alto de la punta del torneo. Ahora se vienen tres fechas muy duras, tenemos varios días para tratar de recuperar a todos los jugadores y tenerlo a disposición para la parte final del campeonato ya que tuvimos una seguidilla importante de partidos. Queremos planificar de la mejor manera el próximo partido contra Morning”, sostuvo Damián Pissano DT del papal.

La 12ª fecha de la Primera A tuvo estos resultados en la Zona Campeonato: Aguirre 3 - Morning 1; Adiur 1- Unión (Álvarez) 0 y Córdoba 1- Newell’s 1. Zona Permanencia: Sportivo 1- Provincial 3; Tiro Suizo 2- Tiro Federal 0 y San Telmo 1- Banco 1. Gálvez le ganó los puntos a Oriental.

El Torito ganó y manda en la Primera B

Por su parte en la Primera B, El Torito derrotó a Río Negro 3 a 1 y continúa como líder con 22 unidades. A su vez, 1º de Mayo y Defensores de Funes quedaron como escoltas con 19 puntos y Río Negro en la tercera posición con 17.

En la Primera C, Bancario es líder

En tanto en la Primera C, Bancario dio un paso gigante para lograr el ascenso a la B tras derrotar al Club Gran del Rosario 3 a 0 y quedó como líder con 70 puntos.

