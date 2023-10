Quería una oportunidad para integrar una banda criminal y lo condenaron a 6 años de cárcel

Alejandro "Pipi" Gatti tenía 18 años cuando manifestó su deseo de tener una oportunidad de pertenecer a la banda narcocriminal que, para la Justicia, lidera Alan Funes desde la cárcel. Días después, a comienzos de octubre de 2021, ya como parte del grupo baleó una casa y un auto en el barrio Tablada en un ataque que fue repelido y le generó la fractura de una pierna . Diez días más tarde, tras un homicidio cometido por otro integrante del grupo, fue identificado en uno de los puntos de venta de estupefacientes de la organización pero no quedó detenido. Al tiempo se entregó y su corta carrera delictiva culminó con una condena a 6 años de prisión, a la cual se llegó este jueves en el marco de un procedimiento abreviado.

A comienzos de 2022, Funes sumó una nueva acusación cuando la fiscal Valeria Haurigot lo imputó como líder de una asociación ilícita con base en el barrio Tablada. Sobre todo en una vivienda ubicada en Chacabuco al 4100, mencionada por los integrantes de la banda como "el pasillo" y considerada por los investigadores como uno de los principales puntos operativos que a su vez funcionaba como búnker.

Junto a Funes fueron imputados como miembros de la asociación ilícita otras 16 personas, entre las que estuvo Alejandro "Pipi" Gatti, a quien la fiscal Haurigot había acusado además por una tentativa de extorsión agravada por el uso de arma de fuego, por intimidación pública agravada por la participación de un menor de edad y por portación ilegítima de arma de fuego de uso civil. Este jueves, tras un acuerdo entre la fiscalía y el defensor de Gatti, la jueza Paola Aguirre homologó el procedimiento abreviado y condenó al joven -hoy de 20 años- a la pena de 6 años de prisión efectiva.

Los hechos

En el marco de la acusación como miembro de la asociación ilícita, Gatti fue considerado como "uno de los sicarios". "Se dedica a la comisión de hechos de abuso de armas de fuego contra domicilios por orden de Alan Funes y de atender personalmente el búnker de calle Chacabuco 4148 de Rosario vendiendo material estupefaciente", desarrolló la fiscal en ese momento.

>>Leer más: La corta carrera de "Pipi", un tiratiros que se entregó a la Justicia

Incluso en ese mismo domicilio de calle Chacabuco fue identificado el 14 de octubre de 2021. A esa dirección llegó la policía después del asesinato de Mariel Lezcano, que tenía 21 años y estaba con prisión preventiva por una causa de drogas cuando la asesinaron a balazos en la puerta de su casa de Ayacucho al 4300. Una testigo brindó información sobre el sospechoso del crimen y cuando la policía llegó al pasillo de Chacabuco al 4100 vieron a una persona con características similares ingresar a la vivienda a las corridas. Lo aprehendieron mientras intentaba escapar por los techos, donde descartó un arma de fuego. Fue identificado como Fabián "Fabito" D., de 21 años, y lo imputaron como autor material del crimen de Lezcano.

En tanto, en el comedor de la vivienda estaba Gatti sentado en una silla con una férula en su pierna derecha, pero no quedó detenido. Sino que unos días más tarde, cuando comenzaron a caer los demás integrantes de la banda, se presentó por su cuenta en el Centro de Justicia Penal.

Aquel día del allanamiento repentino en el pasillo de Chacabuco al 4100, mientras la policía trabajaba en el lugar llegó Solange, la hermana de Alan Funes, a quien le secuestraron el teléfono. De ese aparato surgió la mayor cantidad de evidencias que comprometió a los integrantes de la banda liderada por Funes.

>>Leer más: "¿Es delito ser amiga de Alan Funes?", dice una joven que lo visita en la cárcel y fue allanada varias veces

Entre ellas, además de las conversaciones que mantenían los hermanos sobre las directivas de la organización, había un video. La escena es clara: se lo ve a Gatti que se acerca a una vivienda, deja una hoja por debajo de la puerta y luego empieza a disparar mientras retrocede hacia la calle. La investigación sobre ese hecho develó que había ocurrido el 3 de octubre de 2021 contra una vivienda de Centeno 81 que recibió al menos 9 impactos de bala. Además, el ataque había afectado al auto de un vecino sobre el cual se contaron al menos 10 disparos.

El objetivo principal fue la casa, donde Gatti dejó por debajo de la puerta una hoja con un mensaje claro. "Comunicate porque la próxima te pegamos a vos o a tu hija. Atte: la mafia", decía con letra prolija y acompañado de un número de teléfono. Para la fiscal Haurigot quien escribió la amenaza fue Solange, entonces menor de edad, por orden de su hermano Alan Funes. Incluso la chica fue quien acompañó a Gatti a concretar la balacera, por eso en su acusación aparece la agravante por la participación de una menor.

Minutos después del hecho, los dos y otro joven no identificado, volvieron a la zona a ver los resultados del ataque y fueron repelidos a balazos desde algún lugar de la cuadra. "Casi me pegan, me pasaban las balas al lado de la cabeza", le contó Solange a su hermano. Sin embargo, el único que resultó herido fue Gatti, con balazos que le fracturaron la pierna derecha.