Con clases públicas y actividades culturales, la UNR se suma a una jornada nacional de protesta

Bajo la consigna: "La universidad no se apaga", el próximo miércoles las facultades públicas permanecerán abiertas hasta la madrugada con propuestas académicas y culturales

Con clases públicas en sus trece facultades y actividades culturales en la facultad de Derecho, la Universidad Nacional de Rosario (UNR) se sumará a jornada "La universidad no se apaga" , convocada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y el Frente Sindical Universitario. El encuentro se desarrollará desde las 8 horas del próximo miércoles y se extenderá hasta la misma hora del jueves . Una maratónica muestra de la convicción de la comunidad universitaria para reclamar por la implementación de la ley de financiamiento de la educación superior y el sistema científico.

La jornada se replicará en las casas de altos estudios de todo el país, como una reacción a los recortes presupuestarios impuestos desde la gestión del presidente Javier Milei, que los rectores señalan como una reducción inédita de los recursos disponibles para el funcionamiento del sistema universitario.

En los tres años de gobierno libertario, las transferencias a universidades nacionales registraron una caída real acumulada del 45,6 %. En lo que respecta a salarios de docentes y no docentes universitarios, la pérdida del poder adquisitivo alcanza el 32 % , de acuerdo al resumen de la situación presupuestaria del sistema universitario nacional, presentada en la última asamblea general del Cin, de marzo pasado

Este lunes, los decanos de las facultades públicas se reunieron con el rector Franco Bartolacci. El encuentro sirvió para analizar la situación en que se encuentra el sistema universitario nacional y preparar una agenda de actividades para la jornada del miércoles próximo.

En ese contexto se decidió que, desde las 8 a las 20 del miércoles próximo, todas las facultades realicen clases curriculares, abiertas y simultáneas en distintos espacios públicos. Allí los profesores desarrollarán los temas del programa de sus materias en formatos no tradicionales.

Por ejemplo, en la facultad de Ciencias Económicas, las actividades académicas se mudarán al cantero central del bulevar Oroño y las facultades de la zona de La Siberia utilizarán los playones deportivos del centro universitaria de la zona sur. En la facultad de Ciencias Agrarias, por su parte, se desarrollarán talleres en el tambo.

Todas las actividades serán abiertas a toda la comunidad académica, de profesores, estudiantes, no docentes y toda la ciudadanía.

Durante toda la noche

A partir de las 20, la facultad de Derecho, de Córdoba y Moreno, será el centro de la jornada que se propone mantener la puerta abierta de las casas de estudio durante 24 horas.

Desde las 20 se mantendrá el cursado en los alrededores de la facultad y en distintos espacios del histórico edificio habrá propuestas abiertas a la comunidad: la biblioteca se mantendrá en funcionamiento, se realizarán visitas guiadas por la construcción que alojó al primer Palacio de Justicia de la ciudad y en el patio central se proyectará un ciclo de cine, entre otras acciones.

A las 6 de la mañana, cuando empiece a clarear, los docentes de la nueva facultad de Ciencias del Movimiento Humano brindarán una clase abierta de educación física. Y, a las 8, sobre el cierre de la jornada está prevista alguna actividad simultánea con universidades de todo el país.

>>Leer más: La UNR abrirá durante 24 horas consecutivas para reclamar por la universidad pública y la ciencia

En todo el país

Bajo el lema "Cuidemos lo que sirve", la jornada de puertas abiertas es impulsada por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN) y el Frente Sindical Universitario y contempla 24 horas de actividades académicas, culturales, científicas y de extensión en universidades públicas, con el objetivo de visibilizar la situación del sector y reclamar el cumplimiento de la Ley de Financiamiento Universitario.

Según indicaron desde el organismo, la jornada busca defender la educación superior, la universidad pública y el sistema científico nacional, en un contexto que consideran crítico tanto por la falta de recursos, como por la situación salarial de los trabajadores.

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"Sin financiamiento y sin salarios dignos, lo que produce, genera y crea la universidad pública argentina se va apagando", señalaron desde el CIN en la convocatoria difundida en redes sociales.

La consigna central de la jornada apunta a reforzar el reclamo por mayor presupuesto y a advertir sobre el impacto que la falta de financiamiento puede tener en el funcionamiento de las universidades y en la producción de conocimiento.