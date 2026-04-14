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El hombre más rápido del mundo: batió el récord de Usain Bolt en Australia

Gout Gout, atleta de 18 años y apodado "el hijo de Bolt", recorrió los 200 metros en 19.67 segundos, un tiempo que lo coloca por encima del obtenido por Usain a esa edad

14 de abril 2026 · 08:43hs
“Me quita un enorme peso de encima saber que logré este tiempo en condiciones homologadas

“Me quita un enorme peso de encima saber que logré este tiempo en condiciones homologadas", declaró Gout Gout.

Gout Gout, atleta de 18 años, hizo historia en el Campeonato de Australia tras lograr una marca histórica al correr los 200 metros en 19.67 segundos, un tiempo que lo coloca por encima del récord de Usain Bolt logrado a esa edad. Tras cruzar la meta, el corredor confesó que haber validado su marca bajo estándares oficiales le otorga una nueva perspectiva sobre su potencial físico.

“Me quita un enorme peso de encima saber que logré este tiempo en condiciones homologadas, que tengo la velocidad y que mi cuerpo es capaz de correr en estos tiempos. Estoy listo para ir aún más lejos”, sentenció el australiano, cuyas declaraciones fueron difundidas por las principales agencias internacionales.

El registro que logró Gout lo posiciona como una de las grandes promesas del atletismo: venía de romper su propio récord nacional, de 20,02 segundos, en Ostrava en 2025. El atleta australiano es apodado “el hijo de Bolt”.

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La historia de vida de Gout Gout

Nacido en 2007 en Ipswich, Queensland, Gout es el tercero de siete hermanos de una familia que escapó de la guerra civil en Sudán del Sur. Sus padres buscaron refugio primero en Egipto y finalmente se asentaron en Australia, donde el joven creció repartiendo su tiempo entre las pistas y el fútbol.

>>Leer más: Usain Bolt siguió de fiesta en un boliche de Londres y luego se fue con varias mujeres a su hotel

El atletismo es su forma de vida y ya le ha garantizado seguridad económica a través de un contrato millonario con la firma Adidas, que supera los seis millones de dólares y se extiende hasta 2032. Ese año es el gran objetivo en su horizonte: los Juegos Olímpicos de Brisbane, donde Gout Gout espera llegar en la plenitud de su carrera para representar a su país y completar la historia que comenzó con el exilio de sus padres.

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