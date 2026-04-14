Oscar Salomón y la mejora de Newell's: "Estamos siendo competitivos entre nosotros"

Policiales
Condenado a 5 años y 8 meses por microtráfico de drogas en barrio Las Flores
Información general
Trump pidió hamburguesas en la Casa Blanca y dio una propina de 100 dólares
El Mundo
Keiko Fujimori y López Aliaga lideran en Perú, lejos de ganar en primera vuelta
Información General
Una avioneta giró en círculos durante dos horas y se estrelló en la selva boliviana
Información General
Autorizan el sacrificio de 80 "hipopótamos de la cocaína" de Pablo Escobar
Ovación
Básquet femenino: Náutico avanza en los playoff y ahora llega Obras Sanitarias
La Ciudad
Pami paga $2.100 por consulta y los médicos de Rosario responden con paro
La Ciudad
La provincia mostró los bienes del delito que subastará esta semana
La Ciudad
Hamburgueserías rosarinas cambian de app y lanzan promo a mil pesos
Información General
La autopsia reveló que Ángel tenía más de veinte golpes en el cráneo
Economía
La inflación de los trabajadores en marzo se acelera al 3,3 por ciento
Policiales
Balacera en la madrugada del lunes se suma a un domingo violento
Policiales
Advierten que hablar de "denuncias falsas masivas" desalienta a víctimas
La Ciudad
No docentes universitarios paran el viernes y no habrá actividad en la UNR
POLICIALES
Susto en una escuela de la zona norte: falsa granada y una nota amenazante
Ovación
La ovación de Colón a Ignacio Lago, tras ser viral por presentar a su novio
Política
La provincia dice que la pelea de Enrico y Michlig es un "entredicho legislativo"
POLICIALES
Desde un auto balearon a una joven mujer en la zona oeste de Rosario
Ovación
Murió el histórico periodista y comentarista deportivo Julio Ricardo
Información General
Entre los ganadores del Quini 6, dos santafesinos se reparten $1.400 millones