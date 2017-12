El exgobernador de la provincia y actual presidente de la Cámara de Diputados, Antonio Bonfatti, dijo no estar "preocupado" por las declaraciones del ex titular de la Secretaría de Delitos Complejos, Gustavo "Gula" Pereyra, quien durante la audiencia de ayer en el juicio que se le sigue a la banda de Los Monos declaró que durante el gobierno de la actual titular de la Cámara de Diputados de la provincia "había dos líneas, una que quería recaudar del narco y otra no".

En declaraciones esta tarde a Canal 5, Bonfatti respondió a esas acusaciones y señaló que "no me preocupan las declaraciones de quienes recibieron pedidos de prisión de 40, 30 y 25 años y que en el mismo marco de la causa el primer día se desnudaron para que no comenzara el juicio, que recusaban a los jueces, que atacan a la procuradora de la Corte, a los fiscales, al juez, a mí. Están presos por asociación ilícita, por crímenes, por tenencia de arma de guerra. Que busquen todas las excusas que quieran, que tiren caca para todos lados que nosotros tenemos la conciencia bien tranquila".