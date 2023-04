"Que no quede en la nada": familiares del hombre asesinado por un gendarme piden esclarecimiento

El autor del disparo fue identificado como Fabricio Manuel C., un cabo de la Gendarmería Nacional de 37 años que trabaja en la sección vial de Carcarañá y tiene domicilio a metros de donde ocurrió el crimen. Se le secuestró una pistola semiautomática calibre 9 milímetros marca Pietro Beretta, y también quedó a disposición de la Fiscalía un cuchillo tramontina que en principio fue adjudicado a la víctima fatal. La fiscal Paolicelli solicitó que el gendarme quede detenido al menos hasta que se realice la audiencia imputativa, prevista para este viernes. En cuanto al cadáver de Flores se dispuso que se realice la autopsia bajo protocolo de Minnesota, sugerido en homicidios en los que intervienen fuerzas de seguridad.

Otras fuentes de la investigación indicaron que fueron tres personas las que estaban robando cables en la esquina de Medrano y Baigorria cuando fueron advertidos por el gendarme. En ese marco fue que Flores recibió un disparo a la altura del cuello, mientras los otros dos ladrones escaparon a las corridas. Cuando un móvil del Sies llegó al lugar, el médico constató que la víctima ya había fallecido.

En tanto, en la zona donde ocurrió el hecho corrieron distintas versiones. Algunos dijeron que los ladrones estaban robando cables en la esquina pero que Flores cayó herido a mitad de cuadra. Por lo cual no está claro si previo al disparo mortal hubo corridas o forcejeos, o si la víctima alcanzó a correr herido antes de caer sobre la vereda de Baigorria al 1500. Tal vez algo de luz la arroje una cámara de vigilancia pública ubicada en la esquina de Baigorria y Medrano que apunta hacia donde ocurrió el homicidio.

Pericle

La Capital pudo saber que la víctima tenía domicilio en la zona de Washington al 1700, barrio Parque Casas. En esa zona este jueves por la mañana había vecinos que se habían enterado del crimen por las noticias. Contaron que a Flores lo conocían como "Pericle", pero que hacía tiempo ya no vivía en el barrio aunque solían verlo con sus amigos. Sí marcaron la casa de un familiar, de donde salió una tía que terminó enterándose de lo sucedido en una reunión casual de vecinos que se armó entonces.

De allí surgió un posible contexto sobre el devenir de la vida de "Pericle". "Andaba con esta mierda de la pipa que tiene a los pibes así. Robaba cables y esas cosas para poder comprar", contó un muchacho de la misma edad que la víctima, con quien años atrás había sabido compartir momentos de amistad. "Me parece que se le fue la mano al gendarme, no podés matar de un balazo a alguien por robar cables", comentó otro.

Los vecinos de esa zona indicaron que los familiares más cercanos viven "en Polledo al fondo", la zona conocida como Villa Oculta. En aquel lugar, en un asentamiento levantado en paralelo a las vías del tren, La Capital dialogó con Belén, la hermana de Flores.

Cerca de las 22 del jueves, cuando por las noticias trascendió que un joven había sido asesinado, ella no se imaginó que se trataba de su hermano. Pero un rato después una conocida de Parque Casas le avisó que "Pericle" había salido a robar con dos amigos y que después solo vio volver a las corridas a los otros dos. Entonces Belén, otras hermanas y familiares, se acercaron a la zona de Baigorria y Medrano para intentar reconocer a la víctima del crimen.

"No me dejaban pasar pero me tuve que mandar, una gendarme me quiso esposar pero una chica de Homicidios me dejó acercarme. Ahí lo pude reconocer por sus tatuajes", contó Belén. "Pero no me dejaron verle la cara, me dijeron que estaba irreconocible y eso me pareció raro porque no sé si le pegaron y lo desfiguraron", agregó.

"Yo no quiero que esto quede en la nada, ya vimos varias cosas de cómo los milicos matan a los pibes", opinó. Si hay algo que inquieta a los familiares de Flores es que a la escena del crimen llegaron primero los efectivos de Gendarmería, fuerza de la que forma parte el acusado y que no tiene competencia directa en casos de homicidios, y que recién luego de varios minutos fue notificada la policía y la Fiscalía. "Si viera, eran todos gendarmes, como veinte, había hasta una camioneta", contó Belén.

"Yo lo vi con los brazos para atrás, parecía que estaba esposado. Capaz estuvo vivo unos minutos y lo dejaron morir ahí", supuso la mujer. "Yo te digo la verdad, mi hermano era lo que era, pero cómo es que no se meten con los narcos que son los que le arruinan de verdad la vida a los pibes", lamentó.

Historias violentas

Belén contó que "Pericle" tenía una hija de 9 años, que desde hace tiempo no tenía un domicilio fijo sino que andaba de casa en casa de distintos allegados. "El consumía, quemaba, por eso hacía lo que hacía", explicó en referencia a que su hermano fumaba el resabio de la cocaína que se ofrece en los sectores marginados a bajo costo. "En su momento era un pibe re bueno, pero cambiaba cuando agarraba la maldita droga", recordó Belén y contó que en la familia eran once hermanos, de los cuales ya fueron asesinados tres.

El primer hermano asesinado fue Carlos Daniel Flores, que tenía 28 años cuando en octubre de 2015 lo mataron a escopetazos en la Villa Oculta. En aquel momento se dijo que el muchacho y dos amigos habían robado dos cubiertas de un Fiat 147 y que su dueño les disparó con una escopeta calibre 12.70. El homicida fue identificado como Gastón Néstor C., apodado "Frutillita" y fue imputado por el entonces fiscal Rafael Coria, hoy juez de primera instancia.

Dos meses después de ese crimen una cuñada y una sobrina de Carlos Flores murieron al quedar atrapadas en el incendio de la vivienda precaria que habitaban. Se trata de las muertes de Betina Mariño, de 22 años, y su hija Aiza, de 3. Un caso que la Fiscalía decidió investigar como homicidio doloso por pistas que indicaban que había sido intencional. En el barrio dijeron que se había tratado de una venganza de personas vinculadas a "Frutillita", además acusado por aquel entonces de administrar puntos de venta de drogas en Villa Oculta.

Sobre el otro hermano asesinado no hay información oficial. Belén aseguró que se llamaba Mauro Lionel Flores, era menor de edad y que en diciembre de 2022 "lo mataron y lo enterraron en un descampado" cerca de donde vive la familia. Desde la Fiscalía regional informaron que el caso "no está registrado en los partes de Fiscalía como homicidio doloso".