Pullaro y la fuga masiva en la comisaría 5ª: "La policía no está preparada para cuidar presos"

La 5ª es una seccional ubicada en un barrio de clase media como es Del Abasto. El 25 de abril de 2017 se fugaron del mismo lugar y con una mecánica similar 10 detenidos.

"No están preparados"

"La policía no está preparada para cuidar a los presos. Lo está para tener a una persona demorada durante seis horas y se supone que el sistema debe funcionar. Nuestra policía tiene que estar en la calle. Las comisarías son un sistema vetusto, obsoleto", señaló el gobernador, no sin fastidio, en medio de la entrega de patrulleros en el Parque a la Bandera. "Fui ministro de Seguridad y cuando me fui en 2019 no había un solo preso en comisarías. Volví en 2023 y me topé con 2 mil reclusos que estaban en comisarías. No me puedo hacer responsable de que durante cuatro años no se haya invertido en obra pública penitenciaria", dijo el gobernador.

Siguiendo el hilo de la fuga de la 5ª, Pullaro dijo: "Las comisarías son un sistema vetusto, obsoleto. Tenemos que transformarlas y aggiornarlas a los tiempos que corren. Por eso estamos trabajando en la construcción de estaciones policiales. Ya tenemos dos: una en zona sur y la otra en el sudoeste", apuntó.

"El preso debería pasar por el el Order (Oficina de Recepción de Detenidos de Rosario, ubicada en el complejo penitenciario de 27 de Febrero al 7800). Ahí el fiscal valorará si lo lleva a audiencia imputativa, si le pide prisión preventiva y ver qué actitud toma el juez. Los presos en comisarías son parte de un sistema vetusto, viejo, los policías no están preparados para estar cuidando presos", dijo el gobernador.

Según fuentes consultadas este martes en las comisarías de Rosario había 361 detenidos. La semana anterior esa cifra trepó a los 468 presos. "Las cifras oscilan. Dependen de la dinámica de la calle y las detenciones. Y la salida de las comisarías hacia el Servicio Penitenciario depende de las plazas que ellos tengan. Si hay plazas, hay traslados", indicó la fuente consultada.

Sin presos en comisarías

"Vamos a la cuestión de fondo: no debería haber ningún preso en comisarías. No deberían estar ahí. Lo que sucede es que durante cuatro años que pasaron no se construyó obra pública penitenciaria. Obviamente las cárceles de la provincia están superpobladas. Y lo que sobra de la superpoblación carcelaria, va a comisarías, porque no tenemos más lugar", explicó Pullaro.

"Estamos construyendo 4.000 celdas en diferentes puntos de la provincia, lo que va a descomprimir y nos va a dar un pulmón para los próximos cuatro o cinco años”, argumentó. El gobernador definió "tenemos un problema de lugar" y dijo que “en cinco meses no podemos hacer más". Y agregó: "Si crece la población carcelaria tenés que realizar obra pública penitenciaria. No hay otra", indicó.

"Tenemos la expropiación de algunos terrenos de la cárcel de Piñero para comenzar con la construcción de obra pública penitenciaria, pero esto no es como los móviles, que sacamos una partida de dinero y aparecen. Hay que construir obra pública. Lamento profundamente que durante cuatro años no se haya construido" indicó tirando la pelota hacia la gestión Perotti.

El mandatario provincial enfocó entonces hacia la cárcel federal de Larrechea, ubicada a poco más de 10 kilómetros de Coronda y que fue punto de una gestión trunca con el gobierno de Javier Milei para que la cediera a Santa Fe. La cárcel en cuestión está en un 92 por ciento de su construcción y se espera esté terminada hacia finales de este año.

Cárcel federal

"Para fin de año hay un compromiso (con el gobierno nacional) de que se terminará la cárcel federal de Larrechea, que es para 400 presos federales. Hoy en la provincia tenemos 700 presos federales. Es decir que cuando esté finalizada no va a alcanzar para sacarlos a los que tenemos en el Servicio Penitenciario provincial”, explicó Pullaro.

Y entonces hizo una pausa misteriosa y tiró: "Hay un dato que está bueno: ¿Saben cuánto le sale un preso por día a la provincia de Santa Fe? Trece mil pesos aproximadamente. Quizás un poquito más pensando en lo que aumenta todo por estos días. Esto también quiere decir que estamos sosteniendo el costo de los presos federales que deberían estar en el sistema nacional y que no están".

También el gobernador fue duro con los policías sumariados por la fuga en la seccional de Italia al 2100: "Esos policías no estuvieron a la altura", dijo. Pullaro se sacó múltiples fotos frente a los flamante patrulleros Fiat Cronos, con una serie de modificaciones vinculadas a la estructura y el equipamiento para transformarlos en patrulleros operativos para la realidad de la seguridad provincial, pero la situación penitenciaria y la fuga de la 5ª terminó consumiéndole la rueda de prensa frente al río marrón.