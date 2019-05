El ministro de Seguridad de la provincia, Maximiliano Pullaro, dijo que, desde que se conoció la imputación a Ariel Máximo "Guille" Cantero como autor intelectual de siete de los 14 ataques a la Justicia ocurridos el año pasado, consideró que se habían extremado las medidas de seguridad para que el líder de Los Monos no pudiera seguir dirigiendo la banda desde la cárcel.

"Nunca imaginamos que no le habían sacado los teléfonos celulares", aseguró a La Capital Pullaro, después del megaoperativo de las fuerzas federales que se llevó adelante ayer y que anunció con bombos y platillos la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, ayer en Rosario.

Asimismo, señaló que, luego de conocerse la acusación, pidió que Guille Cantero estuviera preso como máximas medidas de seguridad, ya que se trata de un recluso de "alto perfil". "No sabemos porqué no se hizo", se preguntó Pullaro .

Ayer, la ministra Bullrich dijo que los allanamientos realizados tuvieron como punto de partida la detención de Daniel "Chulo" Olvera en febrero pasado. La titular de Seguridad explicó: "Chulo es el jefe territorial de esta organización cuyo líder es Guille Cantero. Acabamos de allanar su celda y encontramos tres teléfonos celulares. Nosotros sabíamos que esos teléfonos estaban allí, pero todo era parte de la investigación".

"Ahora, Cantero está incomunicado y será indagado por esta nueva causa que es haber dirigido de manera directa, a través de Chulo, a una asociación ilícita cuyo objetivo era amedrentar para que la Justicia y sus instituciones hicieran su trabajo", añadió.

"Eso pedí, que a Cantero lo pusieran en un lugar de alto perfil. Por qué no lo hicieron, no lo sé", dijo Pullaro.

En ese sentido, Pullaro comentó que "desde las imputaciones en adelantes pedimos que se los traslade (a Guille Cantero y otros miembros de la banda de Los Monos) a un nivel de alto perfil, porque entendíamos que desde esos lugares seguían cometiendo delitos. Lo que no nos imaginábamos es que tenían celulares y que se los dejaba seguir operando porque había una investigación en curso. Nunca imaginamos que no les habían sacado los celulares".

Pullaro aclaró que en función de las imputaciones del 20 de octubre del año pasado quedó claro que Guille Cantero tenía celulares, y detalló: "Los fiscales imputaron comunicaciones que había tenido con Lucía Uberti desde la cárcel de Ezeiza. Eso no lo desconocíamos. Desde ese momento se pidió que se lo trasladase a un pabellón de alto perfil en función de los delitos que había cometido".

"Yo entendí que a partir de allí los controles iban a ser mayores. No es sencillo que no nos metan celulares en las cárceles. Lo que sí uno puede tener es un régimen especial sobre una población determinada, que pertenece a organizaciones criminales complejas, y ahí sí tener controles mayores, que es lo que tenemos en Santa Fe. Eso pedí, que a Cantero lo pusieran en un lugar de alto perfil. Por qué no lo hicieron, no lo sé", se soprendió.







"Cuando el fin de semana largo de marzo matan a (Eduardo) Cisneros (suegro de Luis "Pollo Bassi), secuestran a (Fabián Eduardo) Chamorro y luego lo matan, presumíamos que todo podía tener relación con ese grupo criminal, la realidad es que entendíamos que debería haber habido un resguardo mayor (con los detenidos)", explicó Pullaro.

"En el medio de una investigación advertimos que si hay un teléfono en un pabellón metemos 200 requisas hasta que lo encontramos Pero cuando descubrís que un preso está operando desde adentro uno es más exhaustivo. La preocupación era esa", agregó.

No obstante, aclaró que su análisis parte "de la buena fe de la ministra (Bullrich)" y que nunca querría hacerle daño a la administración provincial, pero indicó que algo "falló" si mientras quería investigar a las bandas delictivas se los dejó seguir usando celulares.

"Además quiero dejar en claro una cosa, el Servicio Penitenciario no depende de Bullrich, sino del ministro de Justicia. Acá en Santa Fe sí depende de mí, Entonces tampoco sé si ella puede meter 50 requisas. A lo mejor ella lo pidió y fue otra la decisión política", redondeó.