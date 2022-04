Pullaro: "A los sicarios les dan 10 años y a un policía en cumplimiento del deber 25"

Los jueces Carlos Leiva, Mariano Aliau y Román Lanzón consideraron que la respuesta del agente Nocelli ante un delito que se cometía en flagrancia estuvo justificada al principio de la secuencia, pero segundo más tarde derivó “en un accionar claramente fuera de la ley” cuando el uniformado le disparó a la mujer dos veces a corta distancia por la espalda y por último realizó dos tiros de remate al ladrón que se encontraba malherido y desarmado en el piso”.

2022-03-21 pullaro 78209020.jpg

El fallo contra Nocelli, que se conoció a principios de esta semana, no está firme porque será cuestionado para que sea revisado por la Cámara de Apelaciones en lo Penal. El diputado fue uno de los primeros referentes de la política que cuestión el fallo a través de su perfil de Twitter.

>> Leer más: Condenan a 25 años de prisión a un policía por matar a una pareja a corta distancia y por la espalda

En declaraciones al programa “El primero de la mañana” de LT8, el legislador y ex ministro de Seguridad de la provincia señaló que cuando leyó el fallo sintió indignación. “Era un policía que patrullaba a las 10 de la noche por 27 de Febrero. Presenció un robo calificado, el delincuente le estaba pegando culatazos en la cabeza con un arma a una mujer, que no podía sacarse la mochila porque había caído boca arriba. Cuando le dieron la voz de alto, el ladrón disparó dos veces, el compañero de Luciano Nocelli se cayó, el no sabía si estaba muerto o si lo alcanzó algún disparo, entonces repelió con su arma de fuego, abatió a los dos delincuentes que habían disparado, y fue detenido. Y ahora veo con mucha indignación esta condena”.

Video de la balacera en 27 de Febrero y Buenos Aires

Pullaro admitió que “posiblemente” Nocelli se haya excedido en su legítima defensa, pero advirtió que “es probable que cualquier persona, en un hecho que duró no más de 20 segundos, pudo actuar con emoción violenta. Nadie tiene la templanza como para pensar en frío cuando te están disparando y ves que tu compañero está en el piso”, consideró el diputado de la UCR.

>> Leer más: Un video registra el enfrentamiento que terminó con una pareja muerta por balas policiales

“No sé qué podrá pasar ahora, cuando un policía vea una ocasión de robo con arma. No sabemos si va a actuar o no. El mensaje que le da la Justicia santafesina a los delincuentes que pueden intentar matar a un policía y que si son ultimados con su arma reglamentaria, es que los efectivos irán presos 25 años”, afirmó.

En ese sentido, Pullaro formuló un par de preguntas: “¿Cuántos jefes narcos hay condenados a 25 años en Santa Fe? ¿A los sicarios le dan 10 años y a un policía que actúa en cumplimiento del deber le dan 25 años? ¿Cómo le pide ahora el gobernador a la policía que salga a garantizar la paz?”.