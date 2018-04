En agosto de 2017, una discusión entre jóvenes durante un partido de fútbol escaló en una reacción despiadada por parte de una banda que tiene a maltraer a los vecinos de la zona ribereña de Villa Gobernador Gálvez. El incidente fue resuelto de manera letal y la víctima fue Elías Nahuel Muñoz, de 19 años, alcanzado por un balazo en la frente y otro en el pecho en la puerta de su casa, delante de su madre y un hermano que resultó herido en las piernas. El miércoles, por ese ataque, fue detenido un pibe de 20 años que quedó imputado y en prisión preventiva como el principal sospechoso. Durante la audiencia se mencionó que del hecho también habría participado un chico de 15 años que sería hijo del asesinado líder de Los Monos Claudio "Pájaro" Cantero.

Los miembros de la Policía de Investigaciones (PDI) tenían instrucciones precisas para avanzar con la investigación del homicidio de Carlos Armanino, ocurrido el viernes 13 de abril en Chacabuco y Presidente Quintana. Pero en los allanamientos realizados se toparon con el sospechoso de matar a Muñoz.

Se trata de Alberto Irineo "Iris" D., de 20 años, apresado en Médici y Santa Rosa de Lima y sobre quien pesaba un pedido de captura por el crimen de Muñoz, ocurrido el 20 de agosto de 2017 en Maipú y La Ribera de Villa Gobernador Gálvez.

El sospechoso, acompañado del abogado Marcelo Piercecchi, concurrió ayer a Tribunales a la audiencia presidida por la jueza Melania Carrara. En la misma, el fiscal Florentino Malaponte expuso que el día señalado y tras una discusión gestada en un partido de fútbol dos días antes, "Iris" se presentó con otras personas en dos motos frente a la puerta de la casa de Jesús Muñoz, que estaba con su hermano Elías y dos amigos.

Un menor en el lugar

Según la pesquisa, el acusado tenía como principal ladero a Dylan C., de 15 años e hijo del "Pájaro" Cantero, quien aparece mencionado en varios aprietes y hechos violentos.

"Qué pasó con tu primo y mi hermano, no se hagan los vivos", le habría dicho "Iris" a Jesús Muñoz. Entonces Dylan bajó de la moto con un arma y realizó al menos cinco tiros que lesionaron al muchacho en las piernas. Elías intentó frenar la agresión y se abalanzó sobre Dylan, pero fue atacado por "Iris" con varios disparos, uno de ellos en el cráneo que le provocó la muerte instantánea. Cuando estaba en el piso, Elías recibió otros dos balazos.

La policía secuestro en la escena del crimen seis vainas servidas calibre 22 y entrevistó al hermano de la víctima, a la madre y a dos amigos que observaron lo ocurrido. "Fueron «Iris» y Dylan", coincidieron. Y el fiscal aclaró que resta formalizar una ronda de reconocimiento, aunque sumó una captura del perfil de facebook de Irineo D. donde se lo ve con una moto Honda GT Titán roja similar a la usada el día del hecho.

"Los testimonios son concordantes y emergen como las evidencias más fuertes", dijo Malaponte y encuadró la conducta del sospechoso como "homicidio agravado por el uso de armas de fuego y por la participación de un menor de edad, lesiones leves y autor de portación ilegal de arma de uso civil en concurso real".

El defensor no cuestionó la calificación y le dió la palabra a su cliente, quien aseguró: "Yo en ese hecho no estuve. No tengo más que decir".

Luego la jueza Carrara aceptó la imputación del fiscal y ordenó la prisión preventiva sin plazo de Iris.