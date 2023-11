Por tercera vez, prohíben que alojen presos en el patio de una comisaría

Veinticuatro presos viviendo en un espacio para seis personas, con uno de ellos durmiendo en el patio. Ese cuadro encontró la semana pasada una comitiva que inspeccionó la crítica situación de la comisaría 32ª, en barrio Godoy. Como un emergente de la saturación que afecta a todo el sistema carcelario provincial, la seccional de la zona oeste es objeto desde hace dos meses de una serie de recursos judiciales. Por obvio que parezca, una jueza exige desde septiembre que no se alojen personas en el patio. En octubre reiteró el planteo. Y al constatar que la medida no se cumple, una vez más, este martes emplazó al Ministerio de Seguridad a que se respete el cupo. Ordenó que los detenidos no permanezcan en ese lugar más de tres días por tratarse de un espacio transitorio.