Las comisarías de Rosario están colapsadas con el triple de los presos que pueden alojar

La situación de superpoblación afecta no solo a los detenidos, que se hacinan conviviendo hasta 45 personas en espacios para alojar a no más de 20. También se ven afectados los policías que deben custodiarlos y atenderlos y los vecinos de las comisarías. Por ejemplo, los de la comisaría 5ª de Italia al 2100 cuentan que además del temor ante posibles fugas atraviesan situaciones molestas como los cánticos continuos de los reclusos, los ruidos que generan las requisas diarias y la presencia de “gente que no es del barrio y viene a visitar a quienes están presos”.