Por segunda vez rechazan condenar en un abreviado al "Panadero" Ochoa como partícipe de un crimen

Ochoa acepta su responsabilidad como partícipe secundario en el crimen del "Quemadito" pero dos jueces no avalan condenarlo.

Por segunda vez en menos de tres meses, Diego “Panadero” Ochoa vio fracasar una propuesta de juicio abreviado en su nombre. Un juez rechazó un convenio donde el ex jefe de la barra de Newell's aceptaba 5 años y 4 meses de condena como partícipe secundario del crimen de su ex ladero en la hinchada Maximiliano “Quemadito” Rodríguez, asesinado hace siete años en Corrientes y Pellegrini. Es decir, un rol que lo corre del rótulo de instigador que le habían asignado en un primer momento. El magistrado consideró que ese cambio no está sustentado en la evidencia y declaró “improcedente” el convenio, lo que vuelve a dejar en suspenso el caso.