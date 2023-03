"¿Esperan que nos maten a todos?", se preguntó la dueña de la fábrica de hielo baleada

El domingo a las 20.05 dos hombres jóvenes que bajaron de un Chevrolet Corsa gris dispararon quince veces sobre el frente de la empresa "Hielo Rosario", una fábrica ubicada en Viamonte al 3600, barrio Bella Vista. Una vez que terminaron de tirar, uno de los delincuentes dejó en la vereda una nota: “Más vale que paguen o los vamos a matar. No batan a la cana por que les mato un familiar. Atte la Mafia”. Flavia F., titular de la empresa, aseguró que no tienen “problemas con nadie“ y que es víctima de una extorsión que comenzó el 17 de enero.

Flavia vive muy cerca de su fábrica y al escuchar los tiros pensó que habían sido en el frente de su casa: “Cuando escuché empecé a correr dentro de mi casa. Por suerte estábamos todos. Cuando salí a la puerta vi el frente y me di cuenta de lo sucedido, me asusté mucho”.

“El 17 de enero pasado nos mandaron una nota en la que nos decían que si no pagábamos 300 mil pesos iban a matar a mi familia —que en realidad somos yo y mi hijo adolescente— y también ponían en la nota a una persona que trabaja en la empresa. Pero al menos nos daban la posibilidad de pagar todo junto o en cuotas de 50 mil pesos. Hicimos la denuncia en Fiscalía y nos dijeron que nos iban a poner una custodia, pero no nos pusieron nada. Lo único que hicieron fue llamarnos tres o cuatro veces por día para ver si habíamos recibido otra amenaza o si nos habían baleado. Eso a mi no me sirve”, contó la joven empresaria.