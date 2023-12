Imputan a una pareja por el intento de asesinato a un comerciante en Santa Lucía

“Apareció un muchacho con una gorrita a comprarme tres cigarrillos y cuando se los di apareció otro. Los tiros me los pegó de frente. Uno en la cara” . Carlos C., un albañil y comerciante del barrio Santa Lucía, logró sobrevivir a los más de seis tiros que le dispararon en agosto pasado, cuando estaba a punto de cerrar el local. Cuatro meses después, una pareja detenida la semana pasada en Venado Tuerto fue imputada por el ataque, cometido sin una extorsión previa a la familia, que decidió abandonar su casa e irse de la ciudad.

El atentado en el quiosco de la calle Débora Ferrandini al 2000 fue el 2 de agosto pasado, veinte minutos después de la medianoche. A esa hora Carlos Cristian C., de 40 años, solía atender a los últimos clientes que llegaban al quiosco de su pareja , dueña del local desde hacía catorce años. Estaba a punto de cerrar cuando tocó timbre una mujer que compró caramelos y dos alfajores. El hombre, que durante el día trabajaba como albañil, la atendió rápido a través de una ventana. Apenas se dio vuelta el timbre volvió a sonar. Esta vez era un muchacho que le pidió tres cigarrillos.

Carlos le alcanzó los cigarrillos y en ese momento apareció en escena otro joven que sin decirle le nada le empezó a disparar. “Me pegaron entre ocho o nueve tiros. Uno en la cara y después otro en la espalda mientras me cubría”, contó el comerciante, que estuvo dieciséis días internado en la terapia intensiva del Hospital Clemente Alvarez con heridas en la cara, el tórax, el abdomen y el muslo izquierdo. “Traté de resguardarme atrás de las heladeras pero ya me habían pegado. No salí por miedo a que estén afuera esperándome. Antes de irse, mientras se iban corriendo, tiraron dos tiros más”, agregó.