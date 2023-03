Ordenan la detención del expolicía Juan José Raffo en una causa que salpica a altos jefes por corrupción

Es un ex oficial condenado en 2018 en la causa de Los Monos. Allanaron un galpón donde estaban un ex jefe de la Unidad Regional II y un histórico jefe de Drogas Peligrosas.

La pesquisa por un resonante asesinato de 2021 descubrió hace 3 meses una trama de presunta corrupción policial que generó desde este viernes una batería de allanamientos . Uno de los apuntados es un conocido ex policía que ya cumplió condena por vínculos con personas del campo narco. Se trata del oficial exonerado Juan José Raffo, sentenciado en el juicio que terminó en 2018 contra la banda de Los Monos. Este viernes a la noche lo fueron a buscar a su casa de zona sur con una orden de detención. No estaba allí.

En el contexto de la pesquisa fueron allanadas las casas de dos históricos jefes policiales. Uno es el actual jefe de policía de Villa Constitución. El otro es un ex jefe de Drogas Peligrosas de la provincia.

Juan José Raffo.jpg

Ese galpón fue allanado este viernes casi a medianoche por la Agencia de Control Policial. Allí estaban reunidos un histórico ex jefe de Drogas Peligrosas y un reciente ex jefe de la Unidad Regional II. El primero es el comisario mayor retirado Alejandro Franganillo y el segundo el director de policía Marcelo Mendoza, quien ejerció la conducción de la Jefatura de Rosario desde mayo hasta octubre de 2021 y es el actual titular de la Unidad Regional de Villa Constitución. Ambos tienen una histórica relación personal y profesional. No pesa orden de detención sobre ellos pero a las viviendas de ambos fueron allanadas. Los fiscales actuantes sí solicitaron que se les extrajeran sus teléfonos celulares. Según fuentes del trámite eso se concretó pero ninguno de los oficiales accedió a entregar las claves de desbloqueo.

Este galpón fue durante décadas lugar de encuentro de distintos policías del área de Drogas Peligrosas y también de civiles ligados. Al allanar el personal actuante decomisó allí un Motorhome de alta valuación económica y al menos dieciocho fajos de dinero en efectivo con bandas de papel sellado del Banco Municipal de Rosario.

Por una arista de esta misma trama el viernes 6 de enero pasado un funcionario de la Agencia Federal de Inteligencia había sido interceptado en Rosario por un escuadrón de Gendarmería que le retiró su teléfono celular por pedido de la Justicia Federal. El agente de inteligencia estaba en la mira, según fuentes judiciales, por filtrar datos de una causa sobre el ingreso de estupefacientes a Rosario.

Un mapa de la relación entre policías y el hampa

La investigación que termina con la fallida búsqueda de Raffo es colateral a un homicidio de gran impacto público ocurrido hace 18 meses y fue propiciada por la apertura de uno de los celulares secuestrados en la pesquisa de ese crimen. Las obtenciones del contenido de ese aparato, que se lograron a fin de 2022, proporcionaron un mapa con los movimientos e identidades del enlace entre figuras del hampa civil y conocidos actores de la policía provincial. La posesión de esa información disparó una cantidad de allanamientos para ubicar y detener a algunos.

Raffo, oficial exonerado de la policía provincial que se hizo famoso en la prensa local hace quince años denunciando hechos de corrupción policial y que sería descubierto en diálogos telefónicos comprometedores con miembros de la familia Cantero durante la pesquisa a la Banda de Los Monos iniciada en la Justicia provincial en 2012.

Alejandro Franganillo.jpg

Raffo fue sentenciado en la causa Monos a 5 años y 10 meses de prisión y su condena ya fue ejecutada. Era un hombre que se había forjado notoriedad en 2007 al presentar filmaciones de garitos clandestinos para mostrar cómo operaban las cajas negras de la policía, quiénes eran sus aportantes y cuántos se recaudaba por cada rubro.

Los investigadores en la pesquisa de Los Monos lo consideraban una central unipersonal de inteligencia con fines extorsivos dentro de la policía rosarina. Afirmaban que conocía las historias de civiles y uniformados, información que le permitía generar aprietes. En aquel momento los diálogos de Raffo que se pasaron en el juicio y le valieron la pena fueron mayormente con Ramón Machuca, conocido como Monchi Cantero, que llevó la sanción más alta en ese trámite.

La complejidad de este entramado se transparenta en una pesquisa paralela que comparte nombres en la Justicia Federal de Campana. El juez Adrián González Charvay comenzó a investigar una denuncia anónima en ese tribunal por presuntos delitos ligados a comercio de drogas y sobre el ingreso de estupefacientes a Rosario. El magistrado abrió un expediente a partir de una referencia concreta que señalaba que un grupo importante y conocido de policías, algunos que llegaron a posiciones de relevancia, se reunían todos los viernes en un galpón de Guatemala al 2100.

Cuando en relación con la Procuración de Narcotráfico (Procunar) el MPA de Rosario y la Justicia Federal advirtieron que avanzaban en investigaciones autónomas con un mismo grupo de involucrados las dos pesquisas se acumularon en la unidad de los fiscales Schiappa Pietra y Edery. Desde esa oficina ordenaron un seguimiento a Raffo. Y solicitaron un registro a la Dirección Nacional de Migraciones. Con la información de esa dependencia averiguaron que desde que, había cumplido su condena, salía regularmente del país a Bolivia, Paraguay y a Estados Unidos. También tiene registro de egreso reciente hacia Arabia Saudita.