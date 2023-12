El trasfondo del crimen de un chico que fue el cuarto amigo asesinado en el mismo barrio

El trasfondo de estos crímenes está vinculado al narcomenudeo, pero no precisamente por las víctimas. En el barrio quienes se animaron a hablar con La Capital aseguraron que solo Laureano, poco antes de que lo mataran, había comenzado a vender estupefacientes en el Playón del Encuentro, ubicado entre la escuela y los Fonavi. A Valentín y Eric, en tanto, los acribillaron cuando los sicarios fueron a buscar a otro chico que estaba con ellos y logró escapar.

Tras el asesinato de sus amigos Milton comenzó a mostrar un profundo cambio en su comportamiento, vinculado a una crisis de salud mental que lo alejó de la escuela y las actividades deportivas que le gustaban. Los profesionales que lo atendieron le brindaron un tratamiento psiquiátrico que no se sostuvo en el tiempo ni logró una evolución en el chico. "Empezó a aislarse, no hablaba, decía que no se reconocía, que escuchaba voces. Nos dijeron que era estrés postraumático con brotes psicóticos", comentó a La Capital un familiar del chico luego del homicidio.

Los4.jpg Laureano, Valentín, Eric y Milton, amigos asesinados en los Fonavi de Rouillón y Seguí entre octubre de 2022 y septiembre de 2023.

Tras una serie de reclamos de parte de sus padres, el 28 de agosto pasado el Tribunal Colegiado en Familia Nº 3 había librado un oficio de la policía para dar con Milton por una "situación de riesgo cierto e inminente para sí o para terceros". Luego insistieron en el centro de salud municipal Mauricio Casal, donde el 5 de septiembre una médica psiquiatra firmó un pedido vinculado a la situación que atravesaba el chico en el que solicitaba "evaluación y, de considerarlo, internación".

Emboscado

Minutos después de las 0 del 11 de septiembre Milton salió de su casa para ir a un kiosco. "Él no tenía noción de la hora. Como no lo podían controlar se iba y anoche se fue con plata que le dieron para comprar masitas", había asegurado un familiar a La Capital luego del crimen. Pasada la 1.30 los vecinos del Fonavi escucharon una ráfaga de balazos. Al bajar a los pasillos se encontraron con un cuerpo desplomado, boca abajo, con dinero en la mano, la cara tapada por una gorra y un enorme charco de sangre a su alrededor.

79469194.jpg

Al mismo tiempo los disparos fueron escuchados por el padre de Milton, que de inmediato bajó a buscar a su hijo y se enteró de esa manera que habían baleado al chico. Una vez que la policía custodió la escena del crimen llegó un médico del Sies que confirmó que Milton ya había muerto por heridas en la cabeza y en el pecho.

La investigación de la fiscal Georgina Pairola reconstruyó los momentos previos al asesinato. Varias personas vieron a dos pibes que pasaron más de una vez por calle Sanguinetti, que atraviesa el Fonavi, a bordo de una moto roja, que incluso uno de ellos en un momento se bajó y apuntó a dos muchachos que caminaban por la zona. "Ustedes no son", les dijo y volvió al vehículo para seguir circulando por los alrededores de los Fonavi.

Milton, una vez que salió de su casa, se cruzó con dos jóvenes con los que se quedó hablando unos minutos. En esos momentos volvieron a ver a los pibes de la moto roja por lo que sospecharon de esos movimientos y decidieron seguir cada uno su camino. Minutos después Milton fue emboscado y asesinado a balazos.

Identificado

La fiscal Pairola identificó a Milton A., de 18 años, como el conductor de la moto roja de la cual se bajó el sicario que mató a Milton Carballo. En ese marco se sospecha que, junto a otros jóvenes, forma parte de un grupo que obedece las órdenes de un preso de Piñero sindicado como administrador del narcomenudeo en la zona de los Fonavi de Rouillón y Seguí.

El rumor barrial es que los sicarios buscaban a un grupo señalado por robar celulares en la zona, lo que provocaba una mayor presencia policial que dificultaba la venta de drogas. Sin embargo aseguran que los homicidas se confundieron al asesinar a Carballo.

Acerca del sospechoso se supo que después del crimen había compartido fotos en redes sociales en las que mostraba un arma de fuego y se veìa una moto similar a la que había sido vista en la escena del crimen. Este martes fue detenido y el jueves lo imputaron como autor de homicidio agravado por el uso de arma de fuego y quedó preso por el plazo de ley de dos años.