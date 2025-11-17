La Capital | Policiales | Heca

Máxima alerta en el Heca: fuerte operativo de seguridad tras el ingreso de Dylan Cantero

El hospital reforzó la guardia policial tras la internación del hijo del fundador de Los Monos. La última vez que ingresó al efector, hubo una balacera

17 de noviembre 2025 · 17:35hs
Efectivos custodian el Heca tras el ingreso de Dylan Cantero

Foto: Héctor Rio / La Capital

Efectivos custodian el Heca tras el ingreso de Dylan Cantero

El Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca) volvió a blindarse este lunes con un refuerzo especial de seguridad ante el temor de nuevos ataques armados, luego de que Dylan Cantero, hijo del fundador de Los Monos, resultara herido de gravedad en una balacera ocurrida en la zona sur.

La escena remitió a un antecedente inmediato: la última vez que el joven permaneció internado allí, el edificio fue baleado por sicarios en moto. Efectivos de la Compañía de Tropas de Operaciones Especiales (TOE) custodian los accesos principales de Pellegrini y Vera Mujica, así como el ingreso al sector de emergencias.

El antecedente de Dylan Cantero y el Heca

El refuerzo se explica por un episodio reciente que aún resuena en el personal del Heca. El 16 de octubre pasado, mientras Dylan Cantero se encontraba internado por otro ataque a balazos en la misma esquina de barrio La Granada donde fue herido nuevamente, dos hombres en moto abrieron fuego contra la fachada del hospital.

Aquel ataque ocurrió a las 17.30 y provocó pánico entre médicos, pacientes y familiares. Las balas impactaron en el frente del edificio, aunque no hubo heridos. El hecho quedó registrado como un intento de intimidación y obligó a acordonar la zona durante varias horas.

alerta

No fue el primero. El 13 de diciembre de 2023, otro atentado similar había dejado un mensaje intimidatorio dirigido al gobernador Maximiliano Pullaro por los traslados de jefes narcos al pabellón especial de Piñero.

>> Leer más: La nueva generación de Los Monos: quién es Dylan Cantero, el joven baleado dos veces en un mes

El caso que vuelve a encender las alarmas

La madrugada de este domingo, el Heca recibió a Dylan Cantero, de 20 años, herido de bala en el abdomen y una pierna. Es la segunda vez en menos de un mes que el joven es atacado en Pasaje 512 y Caña de Ámbar, una zona históricamente vinculada al clan Cantero.

>> Leer más: Balearon a Dylan Cantero: el hijo del fundador de Los Monos fue herido en una pierna

La gravedad del cuadro motivó su traslado inmediato desde el Roque Sáenz Peña hacia el hospital de emergencias, donde quedó bajo cuidados intensivos. Desde entonces, el perímetro fue reforzado para evitar cualquier intento de represalia o intimidación.

Dylan Cantero baleado 17.11 (2)

Mientras tanto, el personal del Heca intenta sostener la actividad normal en uno de los centros de salud más importantes del país, aun con un corredor policial.

