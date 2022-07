"No instigué el crimen y no sé quién fue", dijo la ex de Guenchul tras ser absuelta

"No se pudo verificar nada, no se pudo probar nada y yo a Caio no se lo pregunté y eso es algo que solo él lo sabe", comentó Priscilia. (Foto: Captura de TV)

Priscila Denoya rompió el silencio apenas unas horas después de haber recuperado la libertad, tras ser absuelta por el beneficio de la duda en la acusación en su contra como coautor funcional en el homicidio de su ex pareja, Marcos Guenchul , el personal trainer asesinado en 2019. "No instigué el crimen , no lo maté y no puedo confirmar quien fue", manifestó para reafirmar su inocencia y de alguna manera diferenciarse de Caio Santiago Soso (su pareja de ese momento y padre de su segunda hija) y Maximiliano Rodrigo Panero, quienes recibieron una condena de 20 años de prisión.

Ante la consulta sobre por qué cree que la absolvieron, contestó: "El juicio se trabajó con el propio material de la Fiscalía. Sin ese material no podría haber demostrado mi inocencia".

>> Leer más: Crimen de Marcos Guenchul: condenaron a 20 años a Panero y a Soso y absolvieron a Denoya

Agregó: "Tengo muy en claro qué hice bien y qué hice mal. En audiencias anteriores me referí a la querella dando explicaciones. Pero hay silencios que no se pueden llenar. Uno no puede dar respuestas a todo. Y de la misma manera me tengo que manejar de acá en adelante".

"Expliqué que lo que hice fue un encubrimiento. Actué mal. No hice lo que la sociedad y esta Fiscalía, que se disfraza de ejemplar, hubiese esperado. Hice lo que me salió en esa situación. Transitaba un embarazo siete meses y un montón de conflictos", continuó.

Priscila también contó cuándo se enteró de la muerte de Guenchul: "Creo que me contó mi papá al otro día".

Ante las versiones de que ella había estado con Soso y Panero en su casa esa misma noche tras el asesinato, dijo: "Ese día fui a trabajar, después a buscar a mi hija al jardín y después estuve en mi casa. Estaba haciendo cosas cuando Caio llegó con la otra persona, que yo no puedo reconocer".

>> Leer más: Insultos, corridas y golpes tras el polémico fallo por el crimen de Marcos Guenchul

Luego reveló qué le dijo Soso, quien en ese momento era su pareja, sobre la noche en la que murió Guenchul: "Él me dijo que habían ido y que no sabía qué había pasado. Cuando nos enteramos de la muerte lo eché. Porque me vino con cosas (en las) que se había manejado solo. Lo eché porque es lo que me salió. El dijo que lo había querido apretar y que había salido mal. Que la persona con la que había ido había llevado un arma y él no sabia".

"Hay cosas que me enteré en el juicio", enfatizó finalmente, y dijo que "hay muchas respuestas que las tendrá que dar Caio. Yo daré mis respuestas y mis explicaciones. Mi deseo es que eso pase, no que se olvide".

Respecto de si sentía algún tipo de arrepentimiento, comentó: "Me da un poco de miedo pero lo afronto igual como afronté todo en mi vida. Yo hice lo que me salió, sin dudas que podría haberlo hecho mejor. Pero que le podría haber dicho «andá y contá esto», porque ni siquiera me había contado todo. No me reprocho nada".

"En ese momento lo eché, «arréglate solo», le dije. Pero entregarlo para afrontar otro embarazo sola, no. Obviamente que pude ser egoísta y yo lo dije en el juicio, pero era mi historia y fue lo que me pasó", acotó más tarde, en diálogo con Telefé Rosario.

>> Leer más: La mamá de Marcos Guenchul: "Vamos a apelar, ella está involucrada"

Consultada si en algún momento le preguntó a su pareja si había pagado para que lo mataran a Marcos, sostuvo: "No es que tengo la duda. Primero que es algo de él, y yo a Caio lo vi siempre frágil. Hacer ciertas preguntas cuando una persona está presa no me parece. Cuando uno está dos años y medio preso sabe que hay ciertas cosas que no hay que preguntar, que no conviene preguntar, no conviene en el sentido de salubridad".

Sobre la responsabilidad de su pareja, sentenció que "no se pudo verificar nada, no se pudo probar nada. Yo a Caio no se lo pregunté y eso es algo que solo él lo sabe".

Por último, pidió la palabra para agregar: "Quiero recuperar a mis hijas y a mi familia". Agregó que "la familia de Guenchul tiene las puertas de mi casa abiertas para cuando quieran y se van a encontrar con un excelente recibimiento, acompañamiento y contención".