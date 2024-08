"Mi hijo nunca fue soldado de nadie": la espera por justicia de la madre de un adolescente asesinado

Desde mayo de 2023 Nadia Obregón, de 33 años, espera alguna novedad sobre la causa que investiga el asesinato de su hijo Máximo Luján, que tenía 13 años al momento de ser acribillado junto a una amiga de 15 años. Entiende que se trata de un proceso complicado, que puede presentar obstáculos y extenderse por mucho tiempo más. Pero también necesita alguna explicación para confiar que un día sabrá quiénes y por qué mataron a su hijo. "Algo tiene que haber, no puedo entender que cambien de fiscal tres veces y no vea un avance, me gustaría que investiguen a fondo", dijo a La Capital en su casa del barrio La Cerámica.