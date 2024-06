Libertad con restricciones para la policía que es pareja de un miembro de Los Monos

El quiosco de Biedma al 2800 donde se vendían drogas y en el que fue detenida la ex policía Yamila M. La Justicia ordenó demolerlo

El fiscal Franco Carbone, del equipo para el abordaje de hechos cometidos con armas de fuego, le atribuyó, en su carácter de aspirante a empleada policial, cumpliendo funciones primeramente en la Brigada de Orden Urbano y posteriormente en la Brigada Motorizada de la Agrupación Cuerpos de la Unidad Regional II, el no haber denunciado la perpetración de delitos de acción pública, estando obligada a promover la persecución penal de los mismos por su condición de empleada policial.

En dicho sentido la misma tenía una relación familiar con jefes de una sub estructura criminal liderada en primera instancia por Ariel Cantero y Bibiana Montero, la cual procuró ocupar y dominar sectores y barrios de la ciudad y excluir de allí a bandas antagónicas con el fin de obtener beneficios económicos producto de diversas actividades ilícitas, cometiendo delitos contra las personas, la vida, la propiedad, la libertad, la administración pública, la seguridad pública y la salud pública.

En el transcurso de la investigación sobre la relación de Yamila M. y Flores, y a partir de los cruces de llamadas y los registros de visita al penal de Piñero, se logró constatar que Yamila sería pareja y visita asiduamente a Cebolla Flores, hombre de la banda de Los Monos que fue investigado en 2018 en la causa por las balaceras contra objetivos ligados al Poder Judicial.

Flores fue condenado en un proceso abreviado por el delito de tenencia de drogas para su comercialización a una pena única de 5 años y 6 meses de prisión. En el mismo proceso, fue sentenciada a 5 años de cárcel a su pareja de entonces, Lorena Beatriz Rodríguez. El acuerdo fue homologado por el camarista Osvaldo Facciano, del Tribunal Oral Federal Nº 2.

La banda de la que Flores es integrante se compone por un grupo de personas que se encuentran organizadas de la siguiente manera: Nelson A. es el jefe de una célula o subestructura conformada por un grupo de personas que tienen actividades ilícitas diferentes entre sí, con influencia delictiva que opera principalmente en Barrio Triángulo, Vía Honda y en general en la zona sudoeste de la ciudad de Rosario.

Entre ellos, sumado a otras aún no identificadas, se encuentran Brenda B., Viviana C., Angel V., Jorge B., Ailén C. y Jonatan S. A su vez, Nelson A. es el nexo con otra célula criminal cuyo liderazgo es ejercido por Alejandro M. y Tamara M (primos de la imputada). A la célula conformada por los hermanos M. responden Uriel R., Ana ,V., Eric F., Jonatan A., Mónica V. y un menor de edad. Todos respondieron en algún momento como subordinados de Ariel Máximo Cantero, el viejo.