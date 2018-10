Le dieron 8 años de prisión por asesinar a un vecino

Un joven de 21 años detenido en prisión preventiva desde 2016 fue condenado en un trámite de juicio abreviado a pasar ocho años de prisión efectiva tras ser hallado culpable de provocar la muerte de Ramón Sánchez, un vecino del barrio Toba de la zona sudoeste d la ciudad con el que se trenzó en una pelea callejera absurda, justificada en diferencias menores pero potenciadas por el consumo de alcohol y estupefacientes.

El 14 de octubre de 2016 Ramón Sánchez estaba solo en su su casa de Maradona y Fraga, en el barrio Qom de la zona sudoeste de Rosario, porque su esposa y su hija de 4 años habían viajado a Chaco para visitar a sus familiares. A las 2 de la madrugada el hombre decidió tomar una cerveza y caminó hasta un quiosco ubicado en Aborígenes Argentinos y Magallanes. Pero al regresar se topó con Ismael y "Flaquito", dos jóvenes del barrio, con los que supuestamente tenía cierta enemistad.

Una tumbera y un cuchillo

No está claro si existió una discusión por cuestiones menores, pero el consumo de alcohol potenció la tirantez. Cuando los pibes lo vieron, sin más palabras lo atacaron con una tumbera, pero el proyectil no salió. Ramón se trenzó en lucha con "Flaquito", que portaba el arma. Pero sin más trámite Ismael lo mató con varias estocadas de arma blanca por la espalda. Ambos agresores fueron detenidos horas después.

Los vecinos que vieron la escena intercedieron y "Flaquito" recibió una dura golpiza que hizo que lo llevaran al Hospital de Emergencias Clemente Alvarez (Heca). Con diferencias de pocos minutos al mismo centro asistencial entró Sánchez, aunque el hombre ya estaba muerto.

En ese momento un familiar de la víctima recordó que "Ramón era un buen tipo" que "no se metía con nadie. Con estos pibes tuvo un problema hace dos meses. Pero fue un cruce de palabras, algo de fútbol en la cancha que está en Qom y Tacal. No era para que lo mataran. Después de eso él se guardó. No salía casi, porque estos pibes son picantes. Andan muy empastillados".

Lo concreto es que en base a pruebas testimoniales concretas Ismael David Ciliani, de 21 años, quedó imputado como autor del homicidio simple de Sánchez, y su cómplice fue desvinculado del hecho. La acusación corrió por cuenta del fiscal de la Unidad de Homicidios Miguel Moreno, que sustanció la investigación de un caso complejo desde lo social pero resuelto desde la materialidad de los hechos.

Acuerdo de partes

Hace pocos días el imputado cumplió dos años de prisión preventiva y comenzaron a comprimirse los plazos para resolver su situación. Entonces el abogado defensor José Alcácer y el fiscal Moreno, con el consentimiento del acusado, acordaron cerrar el expediente a través de un trámite de juicio abreviado que se expuso el miércoles en una audiencia presidida por el juez Hernán Postma.

En esa instancia el fiscal solicitó una pena de ocho años de prisión efectiva, las partes dieron su conformidad, el juez homologó el acuerdo y finalmente dictó la sentencia definitiva con el monto de pena acordada que deberá purgar el acusado por matar a su vecino Ramón Sánchez.