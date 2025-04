La violencia rodea un nuevo caso de femicidio en barrio Nuevo Alberdi

Vecinos de Nuevo Alberdi

En la zona de Nuevo Alberdi donde vivía Ailén con sus hijos los vecinos conocían a los niños de la pareja y puntualmente a ella. La joven se ganaba la vida vendiendo ropa en distintas ferias de la zona oeste. Era oriunda de Fisherton oeste pero hace unos años compró con Federico, ayudante de albañilería y dispuesto a hacer todo tipo de trabajos, un terreno y construyeron en mitad de un pasillo rodeado de campo una humilde vivienda.

Con Federico se conocían desde los trece años y compartieron lo poco que tenían. Su primer embarazo fue en la adolescencia y la familia se completó con tres niños.

Es un hombre aparentemente sin antecedentes penales que en la noche del viernes y en ese barrio alejado de todo, desenfundó un revolver y disparó tres veces sobre Ailén. Un tiro fue a la espalda, el otro a la cabeza y el tercero lo erró.

Versiones del femicidio

Las versiones de los vecinos son unas, pero las de la familia de Ailén difieren. "Ella era una chica muy buena pero no quería estar más con él. Le dijo que se había enamorado de otra persona y eso fue terrible para el muchacho. Le disparó por la espalda", dijo una vecina.

La familia de la joven sostuvo que la situación fue distinta. "Ellos se conocían de chiquitos, a los 13, pero él le pegaba. No sabemos si el último tiempo o desde siempre. Le pegaba delante de los chicos y ella se cansó. No lo quería ver más y ella no tenía otra relación".

A esto, agregaron: "Él la amenazó con que si ella le decía a su padre que él le pegaba, él mismo iba a matarle al padre. Estaba aterrorizada y cuando ella le dijo que se fuera, él fue a despertar a los chicos y cuando ella se dio vuelta, le disparó. No sabemos por que tenía armas, pero la tenía. Ella era una muy buena madre y una mujer muy trabajadora y hace apenas un mes que se habían separado".

Al ser capturado, Federico A. dijo ante los agentes que había disparado “accidentalmente” a Espíndola, aunque carece de valor judicial dicha declaración. La fiscal ordenó que sea trasladado a una sede policial. Por el momento, el arma no fue encontrada. Ahora queda en manos de la Fiscalía reconstruir los pasos de la pareja y de Federico, que cayó en la casa de unos amigos.

Santa Fe, segunda en femicidios

Según un informe del Observatorio “Adriana Marisel Zambrano” que dirige La Casa del Encuentro, los primeros tres meses del 2025 arrojaron 77 femicidios y vinculados de mujeres y niñas y 3 femicidios vinculados de un varón adulto. Un total de 80 muertes en manos de la violencia machista.

Entre los datos más relevantes se destaca que 63 hijas e hijos quedaron sin madre y el 48% son menores de edad. Además, el 59% de los agresores eran parejas o ex parejas, un dato que se repite en cada nuevo informe, lo que demuestra que el lugar más inseguro para una mujer en situación de violencia continúa siendo su vivienda o la vivienda compartida con el agresor ya que el 65% de las víctimas fueron asesinadas en su hogar.

En términos absolutos, Buenos Aires sigue siendo la provincia con más femicidios, seguida por Santa Fe, Mendoza y Chaco.