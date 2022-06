La Justicia Federal avanza contra Alvarado: lo procesaron por blanquear activos del delito

También incluyeron a su ex esposa, que está en prisión domiciliaria. Les atribuyen acumular patrimonio sin justificar que procede de actos criminales.

La investigación se inició con una alusión sugestiva: mencionaban a Esteban Lindor Alvarado como integrante de la llamada “Banda de Medina”, integrada por el fallecido Luis Medina junto a otros integrantes de su familia. Y les adjudicaban a todos "haber aumentado considerablemente su patrimonio, adquiriendo distintos bienes, propiedades y otros activos". Ahora la pesquisa impulsada por la fiscalía federal 1 de Rosario derivó en el procesamiento de Alvarado por lavado de activos. También fue procesada su ex esposa Rosa Natalí Capuano.

Según la resolución las operaciones habrían consistido en la adquisición, administración y venta de bienes muebles e inmuebles, inscriptos en los registros correspondientes a nombre de los propios investigados, de terceras personas, o de sociedades comerciales, "poniendo en circulación en el mercado bienes de origen ilícito con un valor aproximado de por lo menos, 10.367.000 pesos". Esa suma se atesoró hasta 2015.

Sobre el perfil patrimonial de Alvarado los investigadores hacen constar un informe de la Afip del periodo 2012/2019 donde el señalado no registra información referida a alta de actividades económicas, ni impuestos activos ni participaciones societarias. Aunque sí dependencia como empleado de la firma Sagrado Corazón de María SRL. También se lo confirma como usufructuario a título gratuito de un inmueble identificado como paraje “Los Muchachos” que es donde, según la investigación de la Justicia provincial, se cometió el homicidio del prestamista informal Lucio Maldonado en noviembre de 2018, hecho por el cual Alvarado recibió prisión perpetua como autor ideológico.

También resultó procesada en este trámite Rosa Capuano, ex esposa de Alvarado y madre de sus dos hijos. La resolución indica que si bien Alvarado no presenta numerosas exteriorizaciones patrimoniales en el período comprendido en la imputación sí lo hace Capuano. En ese período segun la pesquisa adquirió 19 automotores, de los cuales vendió diez. Algunos de esos rodados fueron utilizados para los fines de la empresa Logística Santino, conforme surge de la titularidad de los seguros. Logística Santino es una empresa cuyo control se adjudica a Alvarado a través de su ex mujer que fue socia fundadora.

Alvarado cumple prisión perpetua tras ser condenado este año como líder de una asociación ilícita y por homicidio en el Centro de Justicia Penal. Hace dos semanas fue condenado por primera vez en la Justicia Federal de Rosario como responsable de una carga de casi media tonelada de marihuana que fue incautada en la provincia de Río Negro en 2017.

Bailaque procesó a Alvarado y Capuano "como autores responsables del delito de lavado de activos de origen delictivo realizado como miembros de una asociación o banda formada para la comisión continuada de hechos de esta naturaleza". La Unidad de Información Financiera (UIF) entendió que las personas investigadas en esta causa "evidenciaron un incremento de sus patrimonios sin poseer una actividad lícita que permita justificarlo y, además, se encuentran vinculadas con una serie de actividades delictivas".

Por estos hechos, los fiscales Diego Iglesias, de la Procunar, y Javier Arzubi Calvo, de la fiscalía federal 1 de Rosario, volvieron a solicitar la detención efectiva de Capuano, que el año pasado fue condenada en la Justicia provincial a tres años de prisión de ejecución condicional como miembro de asociación ilícita de su ex marido. Capuano, que al ser allanada por primera vez vivía en el country Funes Hills, fue detenida el 21 de mayo pasado, pero se encuentra en prisión domiciliaria.

Toda esta pesquisa proviene de una causa que en estos días es motivo de una fuerte polémica: la investigación presentada por el ex jefe de la Policía de Seguridad Aeroportuaria, Emilio Lencina, iniciada a partir de una denuncia de 2013 que atribuía relaciones por negocios de comercio de drogas a Alvarado, el asesinado Luis Medina y oficiales de la policía de Santa Fe.