"Soy inocente", dijo Alvarado antes de ser condenado a 15 años de prisión

"No hay pruebas, no hay nada. No es que no buscaron, no hice nada yo", dijo Alvarado antes de que se diera a conocer el fallo condenatorio

"Ustedes mismos vieron que se me re contra investigó, se me escuchó a mí, a mí familia. Nunca llegaron a nada, nunca van a encontrar nada porque no hay nada" , dijo Esteban Alvarado antes de ser condenado como organizador del traslado de 493 kilos de marihuana . Recibió la pena de 15 años de prisión en el marco de un juicio oral y público en la Justicia Federal.

"No hay pruebas, no hay nada. No es que no buscaron, no hice nada yo", indicó Alvarado. Luego apuntó al fiscal Fernando Arrigo, sobre quien consideró: "Se le escuchó interpretar las escuchas y decir cosas que no son".

>>Leer más: Condenan a quince años de prisión a Esteban Alvarado por organizar el traslado de 493 kilos de marihuana

"No tengo nada que ver con el transporte de estupefacientes", dijo Alvarado sobre la acusación de ser organizador del traslado de 493 kilos de marihuana a Río Negro. La causa se inició en 2018 como desprendimiento de un caso de narcotráfico juzgado en Río Negro. El 24 de noviembre de 2017, en un control de rutas cercano a General Roca, agentes del Senasa que inspeccionaron un camión Scania con semirremolque detectaron 493 kilos de marihuana entre la cama detrás de las butacas y el sector de carga. En el camión iban los hermanos Jesús José y Marcos Esteban Rodríguez, custodiados por un Chevrolet Vectra donde viajaban Luis Di Marco y Ricardo Ariel Ianni. Los cuatro fueron condenados a distintas penas por un tribunal federal rionegrino en mayo de 2019.

"Yo cuando tuve problemas en San Isidro con los autos levanté la mano como un caballero, me hice cargo y me condenaron. Cuando fue lo de la provincia me hice cargo de lo que hice, de lo que no no me voy a hacer cargo jamás", remarcó Alvarado. "Desde 2012 me hicieron 200 allanamientos y jamás encontraron un porro. Soy inocente", dijo sobre la acusación vinculada al traslado de drogas.

El fallo se dio por mayoría por los votos de los jueces Ricardo Vázquez y Eugenio Martínez, mientras que Otmar Paulucci se inclinó por la absolución al considerar que a Alvarado lo alcanzaba el beneficio de la duda. El juicio había comenzado el 15 de marzo pasado en los Tribunales de Oroño al 900 y se desarrolló en simultáneo al debate en la Justicia provincial que concluyó la semana pasada con una condena a prisión perpetua a Alvarado y otros integrantes de su organización.