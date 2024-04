Jóvenes y delito: ¿Cómo llegan las armas a las manos de los pibes?

Mientras avanza la discusión por la baja de edad de imputabilidad , no hay investigaciones sobre la ruta de las armas que utilizan los jóvenes ligados a bandas criminales

Las consultas a distintos especialistas deja en claro que no hay una respuesta concreta. La cuestión es por qué: no existen investigaciones específicas sobre la ruta de las armas de fuego a disposición de bandas criminales, por lo tanto no hay herramientas para un abordaje integral de esta pieza clave de los problemas de seguridad pública. Tampoco hay claridad para definir si se trata de un mercado precario y fragmentado, de una red de tráfico consolidada o bien de ambas. La escases de recursos en fiscalías, la ausencia de equipos de investigación que persigan específicamente ese trasfondo y la falta de decisiones políticas aparecen como los principales motivos entre las fuentes consultadas.