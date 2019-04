Investigarán quién es "Toro" y su rol en el mundo narco

En el marco del juicio a "El tuerto" Cárdenas, el TOF 2 dispuso enviar a la Fiscalía Federal en turno una copia de la causa y otro expediente en el cual hay una denuncia por violencia familiar. La remisión tiende a establecer a quién pertenece el apodo "Toro" (brindado por la denunciante, cuyo nombre se preserva para no entorpecer la pesquisa). El apodado "Toro" fue mencionado como sospechoso de haber ejecutado a Carlos Alberto Paz, más conocido como "El negro Cali", asesinado en julio de 2016 en su chatarrería de Schweitzer al 6800.

En noviembre de 2016 la denunciante llamó a los medios para denunciar públicamente que su padre y su hermano la hostigaban permanentemente. Ese expediente será valorado ahora por un fiscal federal.

"Con mi padre y con mi hermano todo se terminó de ir al carajo cuando en abril de 2015 allanaron mi casa buscando el lugar donde él vendía droga, un lugar que estaba al lado de mi casa. Se llevaron detenido a mi marido y tanto mi padre como mi hermano querían que él se hiciera cargo de una mochila con droga y un arma que ellos me tiraron en el patio. Yo les ofrecí a los de la PSA (Policía de Seguridad Aeroportuaria) abrir la casa de «Toro» para que allanaran. Pero no me dieron bolilla. Mientras hacían el acta en mi casa, «Toro» sacaba bolsas de la suya", recordó la mujer.

"Después vino el asesinato de «Caly» (Carlos Alejandro Paz), donde el auto que usaron era muy parecido al de mi hermano. Como «Caly» había tenido problemas con «Toro» y en el barrio se decía que mi hermano había estado metido en eso, nosotros fuimos a hablar con la viuda para decirle que no teníamos nada que ver y evitar así quedar en medio de la bronca. Pero cuando «Toro» se enteró de eso me amenazó diciéndome que le había batido la cana", recordó la denunciante.