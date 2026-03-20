La guerra en Medio Oriente presiona el costo del gas y anticipa subas en las tarifas de invierno

La Argentina necesitará más de 20 barcos de GNL y el mayor costo se trasladará a los usuarios. Proyecciones internacionales anticipan petróleo por encima de u$s 100

El suministro de GNL, clave para sostener la generación eléctrica durante los meses de mayor demanda.

La escalada del conflicto en Medio Oriente introduce un nuevo foco de incertidumbre sobre el abastecimiento energético de la Argentina de cara al invierno . En un contexto de precios internacionales en alza, la importación de gas natural licuado (GNL) entra en una zona de riesgo que podría trasladarse directamente a las tarifas.

El suministro de GNL, clave para sostener la generación eléctrica durante los meses de mayor demanda, se encareció tras el recrudecimiento de la tensión en la región. Este escenario impacta sobre una licitación en marcha, en la que ya se descuenta un fuerte aumento de costos.

El gobierno nacional resolvió modificar el esquema de importación: a diferencia de años anteriores, cuando la operación estaba a cargo de Enarsa con financiamiento del Tesoro, ahora será una empresa privada la que asuma el costo de compra y luego comercialice el fluido en el mercado interno. La estrategia había sido diseñada en un contexto internacional más estable, pero, pese al cambio de escenario, se mantiene sin modificaciones.

A pesar del desarrollo de Vaca Muerta, las limitaciones en la infraestructura de transporte obligan al país a continuar dependiendo de cargamentos de GNL para cubrir el pico de demanda invernal. Según estimaciones del sector, este año se requerirán algo más de 20 buques para compensar el faltante.

De acuerdo con el cronograma oficial, Enarsa recibirá ofertas el 6 de abril y adjudicará la operación el 21 del mismo mes. La empresa ganadora deberá garantizar el suministro y asumir el costo de adquisición, que luego podrá trasladar a los usuarios.

Las tarifas en Argentina

Con los valores actuales del mercado, el sobrecosto se ubicaría en torno a los u$s 500 millones. Desde el punto de vista macroeconómico ese impacto podría compensarse parcialmente con mayores ingresos por exportaciones de petróleo, pero el efecto sobre los consumidores será directo: pagarán más tanto por el gas como por la energía.

En este marco, la Secretaría de Energía redefinió los períodos tarifarios para habilitar el traslado de estos mayores costos. A través de una resolución, estableció que el período invernal se extenderá del 1º de mayo al 30 de septiembre.

Alberto Rosandi, director de Eiys SA, explicó que el sistema energético global se está reconfigurando a partir del conflicto en Medio Oriente y señalo que el aumento del precio internacional impacta en los combustibles domésticos, generando presión inflacionaria. En este marco, el escenario redistribuye la competitividad entre sectores y los ganadores son el petróleo, el gas, los servicios energéticos, la minería exportadora y la agroindustria vinculada a commodities. En cambio, enfrentan mayores costos y dificultades el transporte, la logística, la manufactura orientada al mercado interno y las pymes sin cobertura energética.

"El GNL importado es uno de los más expuestos. También los fertilizantes derivados del gas afectan la cadena agroindustrial, y el gasoil tiene un impacto crítico porque es el principal insumo logístico, transmitiendo el choque energético a toda la cadena de valor de la economía”, reseñó en su reporte +Energía.

El precio del petróleo

En paralelo, el escenario internacional suma presión. El banco de inversión Goldman Sachs proyectó que el precio del petróleo podría mantenerse por encima de los u$s 100 durante varios meses, e incluso extenderse hasta fines de 2027 si persisten las disrupciones en la oferta.

Los analistas de la entidad advirtieron que la continuidad de conflictos en zonas estratégicas, como el estrecho de Ormuz —por donde circula cerca del 20% del petróleo y fertilizantes a nivel global—, podría sostener los precios en niveles elevados. En escenarios más extremos, no descartan que el barril de Brent supere el récord de 2008, cuando alcanzó los u$s 148.

En contraste, un escenario de rápida normalización del tránsito en esa vía clave permitiría una corrección de precios hacia la zona de los u$s 70 hacia fin de año.